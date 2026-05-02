Si finge cliente e porta via l’incasso: colpo in un negozio di Firenze

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

In fuga con 320 euro

Si presenta come una normale cliente, chiede informazioni e approfitta di un momento di distrazione per impossessarsi del denaro in cassa. È successo nel tardo pomeriggio del 30 aprile in un negozio di arredi per il bagno in via di Novoli, a Firenze.

Secondo la ricostruzione, una donna italiana è entrata nello showroom intorno alle 18.30 con la scusa di acquistare un articolo. Dopo aver attirato l’attenzione della commessa, l’ha indotta a recarsi in magazzino per recuperare la merce richiesta. Rimasta sola nel locale, la donna avrebbe aperto la cassa e sottratto il contante, per poi allontanarsi rapidamente.

La dipendente, rientrata poco dopo, si è accorta del furto e ha contattato il numero di emergenza 112. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini. Gli investigatori stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia privati che pubblici, per risalire all’identità della responsabile.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
2 Maggio 2026

Incendio in appartamento a Firenze, evacuato un condominio in via Pietrapiana

Paura nella notte in via Pietrapiana, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al quarto piano di un condominio. L’intervento dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, [...]

Firenze
Cronaca
30 Aprile 2026

Flotilla, la marina israeliana intercetta alcune navi: testimonianze degli attivisti e proteste a Firenze

Cresce la tensione attorno alla Global Sumud Flotilla, la missione diretta verso Gaza che, secondo gli attivisti a bordo, sarebbe stata oggetto di intercetti da parte delle forze israeliane in [...]

Firenze
Cronaca
30 Aprile 2026

Falso allarme bomba in piazza D'Azeglio: area evacuata per un pacco sospetto

Si trattava di un falso allarme bomba quello scattato oggi pomeriggio nel centro di Firenze, in piazza d'Azeglio, a pochi metri di distanza dalla sinagoga. Da quanto appreso, l'allerta è [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina