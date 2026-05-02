Si finge cliente e porta via l’incasso: colpo in un negozio di Firenze

In fuga con 320 euro
Si presenta come una normale cliente, chiede informazioni e approfitta di un momento di distrazione per impossessarsi del denaro in cassa. È successo nel tardo pomeriggio del 30 aprile in un negozio di arredi per il bagno in via di Novoli, a Firenze.
Secondo la ricostruzione, una donna italiana è entrata nello showroom intorno alle 18.30 con la scusa di acquistare un articolo. Dopo aver attirato l’attenzione della commessa, l’ha indotta a recarsi in magazzino per recuperare la merce richiesta. Rimasta sola nel locale, la donna avrebbe aperto la cassa e sottratto il contante, per poi allontanarsi rapidamente.
La dipendente, rientrata poco dopo, si è accorta del furto e ha contattato il numero di emergenza 112. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini. Gli investigatori stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia privati che pubblici, per risalire all’identità della responsabile.
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