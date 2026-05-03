Aggressione al Pronto Soccorso, arrestato 32enne a Cecina

Momenti di tensione nella serata a Cecina, dove un uomo di 32 anni, residente a Livorno, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di lesioni personali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato intorno alle 22.30, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cecina è stata inviata dalla centrale operativa in supporto al personale sanitario del 118, impegnato al Pronto Soccorso con un giovane in evidente stato di forte agitazione psicofisica. Secondo quanto emerso, non si esclude che la condizione potesse essere legata anche a un possibile poliabuso di sostanze.

All’arrivo dei militari, intervenuti per riportare la calma, l’uomo ha reagito con violenza, iniziando a insultare e minacciare gli operanti. La situazione è rapidamente degenerata, con il 32enne che ha tentato più volte di aggredire i carabinieri con gesti violenti. Nel corso della colluttazione, uno dei militari ha riportato una lieve lesione a una mano.

Dopo alcuni momenti concitati, i carabinieri sono riusciti a contenere l’uomo e a riportare la situazione sotto controllo. Al termine dell’intervento, il 32enne è stato arrestato.

Nella mattinata successiva si è svolta l’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Livorno, che ha confermato l’arresto disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma.