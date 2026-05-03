Aquateam Nuoto Cuoio alla Castel Bike: vince lo sport

Una domenica all’insegna della collaborazione tra realtà sportive del territorio ha visto protagonisti, a Castelfranco di Sotto, gli atleti dell’ASD Aquateam Nuoto Cuoio, impegnati alla Castel Bike, manifestazione ciclistica non competitiva molto partecipata.

I ragazzi della squadra non hanno preso parte alla gara, ma hanno contribuito all’organizzazione gestendo un punto di ristoro lungo il percorso. Con impegno ed entusiasmo hanno accolto i partecipanti, offrendo acqua e viveri e garantendo supporto durante lo svolgimento dell’evento.

L’iniziativa ha messo in evidenza il valore del volontariato e il legame tra le associazioni sportive locali, sottolineando come lo sport possa essere vissuto anche al di fuori della competizione.

Dalla società arriva una valutazione positiva dell’esperienza, considerata un’occasione di crescita per i giovani atleti, coinvolti in un contesto organizzativo e comunitario. Espressa anche gratitudine nei confronti degli organizzatori della Castel Bike, per l’accoglienza e per aver reso possibile la partecipazione della squadra a una giornata di sport condiviso.