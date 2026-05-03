Auto storiche a Santa Croce sull'Arno

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Domenica prossima le auto storiche torneranno a Santa Croce sull’Arno per un raduno che si propone di promuovere il territorio anche dal punto di vista turistico culturale.

Venticinque vetture tra i venti e gli ottanta anni di età si incontreranno alle 9 al Ristobar Santa Cruz, per poi muovere verso la storica Villa Vettori Bargagli, accolti con un piacevole momento di sosta sul Poggio Adorno. L’ulteriore percorso attraverso l’oasi naturale includerà una visita davvero inusuale in eventi come questi, una industria conciaria tra l’altro interamente a “trazione femminile”. Il pranzo all’insegna della cucina locale concluderà poi la manifestazione. Un programma premiato dalle adesioni, arrivate tutte con larghissimo anticipo.

Il Club Automobilistico “La Gherardesca”, che ha quasi sessant’anni di storia ed esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi, turistici e culturali, ha raccolto questa sfida grazie al supporto e alla fiducia dell’amministrazione comunale, che oltretutto sarà parte dell’evento. Per il sindaco Roberto Giannoni, che guiderà infatti una Alfa Romeo Giulia del 1964, “sono occasioni importanti per il nostro territorio che valorizzano la nostra identità culturale e imprenditoriale. Ringrazio il Club per l’invito e il proprietario dell’auto storica che avrò il piacere di guidare accompagnando la carovana alla scoperta di Santa Croce”. Per il vicesindaco Sonia Boldrini, che sarà invece a bordo di una Porsche 914 del 1973, “questa iniziativa non è solo un omaggio alla storia dell'auto, ma un modo dinamico per raccontare le nostre eccellenze.

Attraversare le nostre colline e fare tappa in realtà produttive all’avanguardia come la MPG dimostra quanto il nostro territorio sappia unire cultura, paesaggio e impresa. È un orgoglio partecipare a un evento che celebra l’identità di Santa Croce con tanta eleganza e spirito di comunità.”

Fonte: Ufficio Stampa

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