Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti seconda nella regular season

Solida quanto serve, autoritaria quanto basta. Nella gara che decide il piazzamento con cui si presenterà alla post season, l’Abc Solettificio Manetti batte Rosignano con un perentorio 105-57 e blinda la seconda posizione in classifica. Una vittoria che rappresenta il finale perfetto di una seconda parte di stagione tutta in crescendo. Sarà dunque il Don Bosco Livorno l’avversario dei gialloblu nel primo turno playoff, al via domenica prossima 10 maggio proprio dal PalaBetti.

Nella serata che ha visto il ritorno in campo di Giovanni Corbinelli, mentre Lorenzo Berni è stato tenuto ancora precauzionalmente a riposo, coach Paolo Betti ha dato spazio e minutaggio a tutti i suoi ragazzi: tra tutti, Lorenzo Torrigiani, che ha guidato la sinfonia castellana con una splendida doppia doppia (36 punti – 10 rimbalzi). E, salvo qualche calo di attenzione nella seconda frazione, ne è emersa una gara a senso unico, pur contro un avversario giunto a Castelfiorentino ormai privo di motivazioni. Proprio le motivazioni che, al contrario, hanno spinto i gialloblu ad inseguire quel secondo posto che vale tanto, tantissimo.

E adesso godiamoci il momento più bello della stagione: siamo ai playoff.

LA CRONACA

Approccio d’autorità quello dell’Abc che, conscia della posta in gioco, scappa subito spinta da Torrigiani, letteralmente immarcabile in mezzo all’area. Mentre Corbinelli riassapora finalmente il parquet dopo il lungo stop, i gialloblu toccano il 21-7 a metà frazione, che diventa 32-9 al primo riposo.

Nel secondo periodo, mentre coach Paolo Betti ruota tutti gli uomini a sua disposizione, l’Abc spegne la luce nelle retrovie così Rosignano riduce la forbice fino al 44-27 al 15′. L’assist di Cantini per Torrigiani interrompe il digiuno locale, con i gialloblu che, pur concedendo troppo in difesa, restano in solido controllo andando al riposo lungo sul 54-37.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Abc alza di nuovo le barricate in difesa e ne emerge un parziale di 32-8 che fa ben presto partire i titoli di coda: Landi riporta il vantaggio castellano oltre le venti lunghezze (62-39), finché la tripla di Pedicone sfonda il muro del +30 al 25′ (73-42). Un divario che diviene letteralmente abisso alla terza sirena: 86-45.

E nel quarto parziale, ecco la ciliegina del centesimo punto, che porta la firma dell’mvp: Lorenzo Torrigiani.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – SEI ROSE ROSIGNANO 105-57

Abc Solettificio Manetti: Tavarez 8, Lazzeri, Ticciati 14, Corbinelli 6, Talluri, Berni ne, Torrigiani 36, Marchetti 3, Landi 17, Cantini 2, Mancini 4, Pedicone 15. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Sei Rose Rosignano: Biancani 7, Boldrini 8, Cristofani 8, Ticà 16, Boldrini, Rubini 8, Angiolini, Dalle Ave 8, Politi 2. All. Biancani. Ass. Marmugi, Lippi.

Parziali: 32-9, 54-37 (22-28), 86-45 (32-8), 105-57 (19-13)

Arbitri: Borgioli di Massa, Tabarin di Pistoia.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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