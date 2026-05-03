Basket donne Empoli, Use Rosa Scotti sconfitta in semifinale

In gara uno era stato il terzo parziale, in gara tre c’è da sommarci anche il quarto. Per spiegarlo attraverso i numeri: 30-39 all’intervallo, 41-21 dopo il riposo e 71-60 alla sirena. In finale a sfidare Faenza ci va così con merito la Ecodent Alpo.

Peccato, perché fino a metà partita l’Use Rosa Scotti non solo era stata perfetta o quasi, ma aveva dato a tratti l’impressione di avere saldamente in mano una gara che poi, d’improvviso, è cambiata. E, siccome dietro ai numeri ci sono anche le giocatrici, ecco che non possono sfuggire i 2 punti di Peresson all’intervallo ed i sedici nei restanti venti minuti, un cambio di passo che ha deciso la partita al pari di Gregori con le sue triple nei momenti clou.

Quando perdi il rammarico c’è sempre, è normale, ma è anche vero che l’Use Rosa Scotti ha chiuso in Veneto una stagione clamorosa, iniziata con paura di retrocedere (ultima dopo sei giornate) e chiusa col terzo posto in stagione regolare e l’uscita in gara 3 di semifinale, con una gara due che resterà sicuramente fra i ricordi più belli. Stretta di mano alle avversarie ed un gigantesco applauso a tutte le ragazze di Alessio Cioni ed al suo staff, altrettanto meritevoli di prenderselo in mezzo al campo.

I quintetti sono quelli di sempre, il doveroso omaggio alla memoria di Zanardi e via, si comincia. Antonini solo rete dall’arco e lo stesso fa per due volte Rylichova: 4-9 e 3/3 dalla lunga, giusto per dimenticare le pessime percentuali di gara uno. Soglia e Vente ricominciano col loro duello, con la prima già a due falli a metà frazione. Arrivano le prime rotazioni ed è proprio Manetti a mettere il punto numero 17 in poco più di 5 minuti. Entra in partita Peresson col 13-18 mentre le percentuali biancorosse calano con le venete che trovano la prima tripla al sesto tentativo: la firma Rossignoli. Nel finale di tempino si ha la sensazione che Alpo sia cresciuta, ma Ndiaye chiude la frazione sul 18-24. Gregori da tre battezza la ripresa del gioco con coach Cioni che riprova la mossa di abbassare il quintetto.

Parmesani, la migliore in questo avvio, segna il 23-24 ed è pronta la replica di Ruffini dall’arco: 23-27. Ci sono tanti errori da sotto ed Alpo ne approfitta per riavvicinarsi (25-27), momento in cui Vente rientra e segna 4 punti: 25-31. Rylichova buca la zona avversaria con la tripla del 25-34 ed Antonini ribadisce sempre da 3 per il più 11 (28-39), fase in cui l’Use Rosa pare padrona del campo. Due palle recuperate di Ruffini su Peresson nel finale sono il simbolo dell’attenzione della Scotti che va al riposo sul 30-39.

Balza agli occhi un dato: dalla lunga 2/14 delle venete e 6/11 delle empolesi. Si riparte con due punti di Alpo e la replica di Lussignoli al ferro. La Ecodent prova a prendere energia e gliela da Peresson con 5 punti che, sul 39-41, obbligano coach Cioni al minuto. Per l’Use Rosa è la prima fase delicata della partita tanto che ancora Peresson mette un’altra bomba per il primo vantaggio veneto: 42-41 e parziale di 12-2. Coach Cioni prova un triplo cambio ma niente, di segnare non se ne parla. A poco più di un minuto Lussignoli trova finalmente un canestro e Rylichova impatta dall’arco a 46. Al 30’ siamo 48-46. Dei 18 punti di Alpo nella frazione, 12 sono di Peresson che riparte con un ‘numero’: 50-46. Torna Vente sul parquet e Gregori mette la tripla del 53-46. Vente sbaglia da sotto ed ancora Gregori appoggia il 55-46. Arriva il minuto empolese e Vente ne mette quattro: 55-50.

La questione è riprendere in mano l’inerzia della partita, cosa che l’Use Rosa fatica a fare. Gregori mette un’altra tripla, (60-52), Lussignoli sbaglia, Rossignoli la mette da 3 dopo un rimbalzo di Soglia in mezzo a due biancorosse: 63-52. Il 63-54 di Vente è l’ultimo tentativo ma, sull’ennesimo errore al tiro, la chiude Rainis in contropiede prima del 71-60 finale.

71-60

ECODENT ALPO

Peresson 18, Parmesani 13, Rainis 8, Soglia 9, Gregori 17, Di Maria ne, Rosignoli 6, Todeschini ne, Furlani ne, Reschiglian, Mancini. All. Soave.

USE ROSA SCOTTI

Lussignoli 6, Ianezic 10, Antonini 6, Vente 17, Rylichova 12, Ruffini 3, Logoh ne, Ndiaye 2, Casini, Manetti 4, Panchetti ne. Al. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Di Luzio e Bernardi di Cernusco sul Naviglio

Parziali: 18-24, 30-39 (12-15), 48-46 (18-7), 71-60 (23-14)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa