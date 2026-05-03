Basket Empoli, all'Use Computer Gross basta un punto contro Porto Recanati

E’ super Use Computer Gross. In gara 1, sul campo della prima classificata del girone marchigiano, Porto Recanati, la squadra di coach Valentino vince per un meraviglioso punticino, 80-81. La vittoria arriva alla fine di una gara solida dal punto di vista mentale, una partita nella quale i biancorossi non mollano mai e, nel finale, trovano lo scatto decisivo per portarla a casa. Serata da tripla doppia per Soviero che chiude con 12 punti, 10 palle recuperate e 13 assist, il tutto condito da un 6/6 ai liberi.

La Computer Gross approccia bene la partita tanto che a metà della prima frazione è avanti 9-12. Porto Recanati si scuote e, da lì alla fine del primo tempino, reagisce con un parziale di 15-6 e chiude sul 24-18. Nella seconda frazione le due squadre viaggiano sempre su punteggi alti ma sostanzialmente a braccetto, tanto che all’intervallo siamo sul 47-42. Dallo spogliatoio esce bene l’Use che a metà è sotto tre punti e poi sorpassa con 5 punti di Cipriani e grazie ad un’intensità difensiva che sale di colpi. Al 30’ il tabellone dice 63-65. L’equilibrio regna sovrano (al 35’ siamo ancora pari sul 67-67) ma nel finale i biancorossi hanno qualcosa in più.

Sul 75-79 De Leone recupera un pallone, c’è un fallo non fischiato all’Use e, sulla successiva palla vagante, gli arbitri fischiano il secondo antisportivo a Cipriani che viene espulso. Ciribeni mette i liberi del 77-79 ma, sulla rimessa, Porto Recanati non trova la via del canestro. Sakellariou subisce fallo e dalla lunetta non perdona rendendo inutile la tripla finale dei padroni di casa.

Mercoledì alle 21 al pala Sammontana gara due.

ATTILA PORTO RECANATI BASKET

Caverni 20, Ciribeni 22, Sablic 6, Farina 3, Gamaso 23, Quinzi, Caroe 3, Mazzagati 3, Tartaglione ne. All. Coen

USE COMPUTER GROSS

Ciano 5, Rosselli 9, Cipriani 13, Sakellariou 16, De Leone 5, Marini ne, Tosti 9, Soviero 12, Paluzzi 12, Regini ne, Baldacci ne, Sesoldi ne.

Arbitri: Antonelli di Assisi e Lisotta di Pesaro

Parziali: 24-18, 47-42 (23-24), 63-65 (16-23), 80-81 (17-16)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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