Bimba di 8 mesi ustionata durante la cena a Bibbiena

Attimi di paura nella serata di ieri a Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove una bambina di appena otto mesi è rimasta ustionata mentre si trovava a tavola con i genitori.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe tirato la tovaglia, facendo cadere un pentolino contenente liquido caldo che le si è rovesciato addosso. Nell’incidente ha riportato ustioni a una gamba e a un braccio.

Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di disporre il trasferimento all’ospedale Meyer di Firenze. La bambina è stata ricoverata e, secondo le informazioni disponibili, le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.