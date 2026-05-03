Calcio, Farioli campione di Portogallo con il Porto

Ventidue anni dopo l’ultimo successo di un allenatore italiano in Portogallo, il titolo torna a parlare italiano. A conquistarlo è Francesco Farioli, nato a Barga nel 1989, che alla guida del Porto ha chiuso il campionato con due giornate d’anticipo.
Decisiva la vittoria per 1-0 contro l’Alverca, firmata al 40’ dal polacco Bednarek, che ha permesso ai Dragoes di allungare a +9 sul Benfica. La squadra allenata da José Mourinho, infatti, era stata fermata poche ore prima sul 2-2 dal Famalicao, consegnando di fatto il titolo al Porto.
Per il club si tratta del 31esimo campionato vinto, il primo dopo quattro anni. Un successo costruito nel corso della stagione e culminato con il lavoro di Farioli, arrivato la scorsa estate dopo l’esperienza all’Ajax.
Con questo traguardo, il tecnico toscano diventa il secondo allenatore italiano a vincere il campionato portoghese, a distanza di oltre due decenni dal precedente firmato da Giovanni Trapattoni, campione con il Benfica nel 2004.
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