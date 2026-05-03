Il campo sportivo di Montecalvoli ancora nel mirino dei vandali

Cronaca Santa Maria a Monte
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto Veronica Gentile per gonews.it)

Il nuovo raid arriva dopo settimane di polemiche sulle condizioni degli spogliatoi e dopo che era stata trovata una sistemazione per un giovane che aveva iniziato a dormire all’interno dell’impianto

Non si ferma la serie di atti vandalici agli spogliatoi del campo sportivo di Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte. Gli impianti continuano a essere presi di mira, soprattutto nelle ore notturne, e anche la notte del Primo Maggio non ha fatto eccezione.

Come riportato da Il Tirreno, Ignoti si sono introdotti all’interno della struttura dopo aver forzato alcune porte. Una volta dentro, hanno danneggiato panche, lasciato rifiuti di vario genere, mozziconi di sigarette e resti di spinelli, come riferito dal personale della società sportiva. Tra i danni segnalati anche la rottura di una doccia. Un’azione apparentemente priva di motivazioni, se non quella di distruggere ciò che si trova.

Non si tratta di un episodio isolato. Il problema è noto da tempo e, secondo quanto si mormora in paese, i responsabili delle incursioni notturne sarebbero già conosciuti. La società sportiva ha informato i carabinieri e manifesta amarezza per i continui danni provocati, che comportano costi di riparazione a proprio carico.

La società chiede ora interventi concreti per fermare il fenomeno, a partire da un rafforzamento dei controlli da parte dei carabinieri, per tutelare un bene pubblico utilizzato da tutta la comunità.

Il nuovo raid arriva dopo settimane di polemiche sulle condizioni degli spogliatoi e dopo che era stata trovata una sistemazione per un giovane che aveva iniziato a dormire all’interno dell’impianto. Già a marzo la società aveva denunciato la situazione, segnalando come ogni sera alcuni giovani, già noti alle cronache per problematiche sociali, scavalchino le recinzioni e occupino i locali comunali compiendo atti di vandalismo.

La richiesta di maggiore vigilanza, finora, non ha prodotto risultati concreti. Gli ultimi episodi rischiano ora di riaccendere il dibattito. Oltre ai danni materiali, le conseguenze ricadono sulla società che gestisce l’impianto e sui tanti ragazzi che lo frequentano quotidianamente.

Tra le possibili soluzioni viene indicata l’installazione di telecamere, ritenute un deterrente efficace, insieme a un intervento più incisivo delle forze dell’ordine per individuare e denunciare i responsabili.

Notizie correlate

San Miniato
Cronaca
16 Aprile 2026
Controlli dei carabinieri alle Cerbaie

Spaccio alle Cerbaie, blitz dei carabinieri: smantellato un bivacco

Prosegue con un’intensificazione mirata l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree delle Cerbaie, da tempo considerate tra le più sensibili della provincia. Nella giornata del 15 aprile, [...]

Pistoia
Cronaca
26 Marzo 2026

Scossa di terremoto in Toscana, sentita anche nel Cuoio e nell'Empolese

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Toscana, con epicentro nella zona di Pistoia. La prima stima provvisoria di INGV ha informato di una scossa di magnitudo tra 3,9 [...]

Santa Maria a Monte
Cronaca
25 Marzo 2026

In ricordo di Marco Stagi, incontri nelle scuole e una cena solidale a Pontedera

Una giornata dedicata alla memoria di Marco Stagi, alpinista di 34 anni originario di Santa Maria a Monte, morto nell’agosto 2025 durante un’ascensione sul Monte Castore, nelle Alpi, insieme a [...]



Tutte le notizie di Santa Maria a Monte

<< Indietro

torna a inizio pagina