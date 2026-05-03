Corso per Volontari Antincendio Boschivo a San Miniato

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e il conseguente aumento del rischio incendi, la protezione del nostro patrimonio boschivo diventa una priorità condivisa, resa ancora più evidente dai recenti eventi che hanno colpito il territorio toscano.

Proprio in questi giorni, durante il grave incendio che ha interessato i Monti Pisani, le Misericordia di San Miniato è stata impegnata attivamente nelle operazioni di spegnimento, garantendo la presenza di 15 volontari che si sono alternati a più riprese sugli interventi, contribuendo al sistema regionale di risposta agli incendi boschivi.

È in questo contesto che l’Area Emergenze della Misericordia di San Miniato, in collaborazione con quella di San Miniato Basso, annuncia l’apertura del nuovo corso di formazione per Volontari Antincendio Boschivo (AIB), che prenderà il via il prossimo 5 maggio.

Il corso rappresenta un’occasione fondamentale per chiunque desideri trasformare il proprio senso civico in azione concreta. Attraverso un percorso formativo teorico e pratico, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per intervenire in modo professionale e sicuro nella prevenzione e nel contrasto agli incendi boschivi, a supporto delle squadre già operative sul campo.

“Proteggere i nostri boschi è una responsabilità che riguarda tutti noi – dichiara Lorenzo Campinoti, referente dell’unità operativa AIB dell’Area Emergenze della Misericordia di San Miniato –. Il corso non è solo un percorso di apprendimento, ma una chiamata all’azione per chi ha a cuore il nostro territorio e vuole mettersi in gioco in prima persona per preservarlo”.

“Insieme alle altre associazioni garantiamo una pronta risposta h24, entro 20 minuti dalla chiamata – aggiunge Dario Fanciullacci, coordinatore dell’Area Emergenze della Misericordia –. L’esperienza maturata anche in questi giorni di emergenza dimostra quanto sia fondamentale avere squadre preparate e numerose. Per mantenere questo standard di efficacia servono però nuove forze: invitiamo tutti coloro che desiderano fare la differenza a cogliere questa importante opportunità”.

Il percorso formativo è aperto a tutti i cittadini maggiorenni.

Per iscriversi o richiedere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.misericordiasanminiato.it alla pagina dedicata o contattare la sede della Misericordia al numero 0571.1735003.

Fonte: Misericordia San Miniato- Ufficio Stampa