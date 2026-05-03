Donna accoltellata durante una lite a Viareggio

Una donna di 47 anni è rimasta ferita a coltellate nella mattinata di oggi a Viareggio, al termine di una lite avvenuta all’interno di un’abitazione nel quartiere Varignano. A colpirla sarebbe stata un’altra donna a lei conosciuta.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari con automedica e ambulanza della Croce Verde di Viareggio. La 47enne è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Versilia, dove è stata presa in carico dal personale medico.

Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto e soprattutto il movente alla base dell’aggressione.

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto all’interno dell’abitazione.