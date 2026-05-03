Forza Italia San Miniato: "Bilancio 2025, tanta propaganda ma è un fallimento"

"Altro che bilancio solido: quello presentato è solo un esercizio di propaganda. I numeri vengono raccontati per quello che non sono, mentre la realtà parla di immobilismo, errori e occasioni perse".

Inizia così l'attacco di Paolo Vallini, capogruppo di Forza Italia San Miniato

"Si esulta per un avanzo di 28 milioni di euro, ma si omette la verità: oltre 15,7 milioni sono bloccati in accantonamenti. Tradotto: soldi inutilizzabili. Alla fine, resta appena 1,4 milioni disponibile. Questa non è buona gestione, è incapacità di programmare".

"E mentre si raccontano favole, si rischia di perdere milioni veri. La scuola di Ponte a Elsa e l’asilo nido del Pinocchio sono simboli di un fallimento amministrativo: ritardi, inefficienze e fondi PNRR a rischio per oltre 4,8 milioni di euro. A questi si aggiungono gli oltre 7 milioni legati al project financing".

"E chi pagherà? I cittadini, come sempre. Meno investimenti, meno servizi, meno manutenzione. Il confronto con altri comuni è impietoso: dove c’è capacità amministrativa arrivano risorse e si realizzano opere. Qui invece si perdono tecnici, si accumulano problemi e si naviga a vista. Dopo anni di governo, il risultato è chiaro: tanti annunci, pochi risultati, zero visione. Questa amministrazione ha fallito. E il conto lo stanno già pagando i cittadini".

Fonte: Forza Italia San Miniato - Ufficio Stampa