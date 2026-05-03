Da Limite sull’Arno allo scudetto: Mario Cecchi nello staff atletico dell'Inter

Nel trionfo dell’Inter, che stasera con il successo per 2-0 contro il Parma ha vinto il suo 21esimo scudetto, c’è per la seconda volta il contributo di Limite sull’Arno.

Il successo nerazzurro è il risultato del lavoro di squadra guidato da Christian Chivu e condiviso da giocatori e staff, tra cui figura Mario Cecchi, assistente tecnico originario del paese dell'empolese.

Cecchi era entrato nello staff di Simone Inzaghi nel 2021, occupandosi della preparazione atletica. In precedenza aveva allenato le giovanili dell’Empoli, facendosi notare proprio nelle sfide contro la Lazio Primavera, dove nacque il rapporto con Inzaghi. Da lì una collaborazione diventata negli anni sempre più solida, con esperienze condivise anche nella capitale.

Per Cecchi è il secondo scudetto da interista, dopo quello che è valso alla squadra nerazzurra la seconda stella.

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