Muore dopo il parto a Torregalli, aperta un’inchiesta

Una donna di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito all’ospedale Torregalli di Firenze. Il neonato sta bene. Sulla vicenda la procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità.

La giovane era entrata in sala parto giovedì. Subito dopo la nascita del bambino avrebbe accusato una prima emorragia, trattata in sala operatoria. Successivamente era stata trasferita nel reparto di ginecologia, dove in serata si sarebbe verificato un nuovo grave episodio emorragico. È stata attivata la procedura di emergenza, con trasfusioni e tentativi di contenere la perdita di sangue. Nel corso delle operazioni la paziente avrebbe subito anche arresti cardiorespiratori, dai quali è stata rianimata, ma le condizioni sono rimaste critiche fino al decesso, avvenuto il giorno seguente.

L’Asl Toscana Centro ha segnalato l’accaduto come evento sentinella, avviando una revisione interna per verificare se siano state rispettate tutte le procedure cliniche e organizzative previste. Inizialmente era stato ipotizzato un accertamento diagnostico interno, ma l’intervento della magistratura ha portato al sequestro della salma e alla disposizione dell’autopsia, che sarà eseguita all’ospedale di Careggi.

Secondo le linee guida dell’Istituto superiore di sanità, l’emorragia post partum rappresenta una delle principali cause di mortalità materna a livello globale. Si tratta di una complicanza rara ma potenzialmente fatale, che può insorgere nelle prime 24 ore dopo il parto o anche a distanza di tempo. La tempestività della diagnosi e l’efficacia dell’intervento sanitario sono elementi determinanti per ridurre il rischio di esiti gravi.

La procura dovrà ora verificare se tutte le procedure previste siano state correttamente applicate nel caso specifico.

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