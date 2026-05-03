A San Miniato un incontro pubblico per difendersi dalle truffe

Un pomeriggio dedicato all’informazione e alla prevenzione per contrastare il fenomeno delle truffe, sempre più diffuso e spesso rivolto alle persone più vulnerabili. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Non cascarci! Difendiamoci insieme dalle truffe”, in programma domani alle ore 15 a San Miniato.

L’iniziativa è promossa da CNA Pensionati Pisa insieme ai carabinieri di San Miniato, alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e all’Azienda USL Toscana Centro, con il coinvolgimento di esperti e professionisti del settore.

Nel corso dell’appuntamento verranno analizzate le principali tipologie di truffa, da quelle telefoniche ai raggiri porta a porta fino alle frodi online, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere i rischi e difendersi. Saranno inoltre condivisi consigli pratici utili anche per aiutare familiari e conoscenti a evitare situazioni pericolose.

Tra i relatori figurano il presidente di CNA Pensionati Pisa Sandro Ciulli, il comandante della stazione dei carabinieri di San Miniato Giovanni Alfieri, la responsabile del servizio segretariato sociale e accesso della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa Denise Gagliardi e l’assistente sociale dell’Azienda USL Toscana Centro Giulia Giannoni.

L’incontro nasce con l’intento di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e servizi sociali, puntando sulla diffusione della conoscenza come primo strumento di difesa.