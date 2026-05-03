Volley Scandicci, Savino Del Bene: sfuma la finale di Champions League

La Savino Del Bene Volley esce sconfitta al tie-break nella semifinale della Final Four di CEV Champions League, cedendo per 3-2 contro Eczacıbaşı Dynavit Istanbul.

La Savino Del Bene Volley è partita forte e ha conquistato il primo set 20-25, imponendosi con autorità. L’Eczacıbaşı ha reagito nel secondo (25-20) e ha preso il controllo nel terzo (25-17). Le ragazze di coach Gaspari non hanno mollato e hanno riportato il match in equilibrio vincendo il quarto 21-25, ma nel tie-break sono state le turche a fare la differenza, chiudendo 15-8.

A livello individuale spiccano i 34 punti di Ekaterina Antropova, top scorer dell’incontro, mentre sono 11 i punti di Skinner, unica altra giocatrice scandiccese a chiudere in doppia cifra.

A livello di squadra Eczacıbaşı ha chiuso con migliori percentuali d'attacco (53% contro 46%) e una ricezione più solida (43% di positiva contro 36%). Equilibrio a muro (11-9) e servizio, dove la Savino Del Bene Volley ha trovato un leggero vantaggio negli ace (7-6).

Quella contro Eczacıbaşı è stata la 51ª e penultima partita stagionale per la Savino Del Bene Volley. Oggi, domenica 3 maggio, l’ultimo impegno dell’annata: alle 17 turche (16 italiane) la finale per il 3° e 4° posto contro A. Carraro Prosecco DOC Conegliano.

La cronaca

L'Eczacibasi Dynavit Istanbul si schiera in campo con una formazione titolare composta da Şahin al palleggio, Stysiak come opposta, Karakurt e Erkek in banda, Jack-Kisal e Rettke al centro e Şebnem Aköz nel ruolo di libero.

La Savino Del Bene Volley scende in campo con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciatrici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

1° Set

La Savino Del Bene Volley parte con il piede giusto (1-4) e poi si porta sul 3-7 grazie a due ace consecutivi di Antropova. Il break decisivo arriva a metà set, quando la Savino Del Bene Volley amplia il vantaggio fino al +5 (5-10 e 10-15). Sul 11-17 firmato a muro da Bosetti arriva il massimo vantaggio scandiccese (+6). Nel finale, nonostante il tentativo di rientro dell'Eczacıbaşı (20-24), trascinato da Stysiak, le ragazze di Gaspari mantengono lucidità e si impongono 20-25.

2° Set

Nel secondo set Eczacıbaşı Dynavit Istanbul reagisce con forza, imponendo subito il proprio ritmo e portandosi rapidamente avanti 7-2, grazie a un avvio aggressivo di Karakurt e all’ace di Rettke. La Savino Del Bene Volley prova a ricucire lo strappo con pazienza: dal 7-2 risale fino al 7-6 e resta costantemente a contatto (-1) per gran parte del set. Sul 14-14 arriva la prima parità del parziale, prodotta a muro da Skinner. Eczacibasi si riporta in vantaggio, ma la Savino Del Bene Volley arriva in parità sul 20-20 grazie all’ace di Antropova, ma nel finale l'Eczacıbaşı trova l’allungo decisivo: dal 21-20 al 23-20 con un ace di Jack-Kisal e un muro su Antropova che indirizza il set. Le turche chiudono 25-20, ristabilendo la parità nel conto dei set.

3° Set

Nel terzo set Eczacıbaşı Dynavit Istanbul prende progressivamente il controllo dopo un avvio equilibrato. La Savino Del Bene Volley parte meglio (0-2 con ace di Weitzel), ma le turche reagiscono subito e mantengono il comando nel punteggio fino al 9-7. Il primo strappo arriva a metà set: Eczacıbaşı accelera fino al 15-10 (+5). Nonostante i cambi operati da coach Gaspari (con Franklin e Graziani che entrano al posto di Skinner e Nwakalor), il gap si amplia ulteriormente fino al 17-11 e poi fino al massimo vantaggio sul 20-13 (+7). Nel finale la Savino Del Bene Volley prova a ridurre il divario con qualche buona soluzione offensiva (22-17), ma Eczacıbaşı resta solida e chiude il set 25-17, portandosi avanti nel conto dei set.

4° Set

Nel quarto set la Savino Del Bene Volley reagisce con grande determinazione, prendendo il controllo dopo le prime fasi di equilibrio. Dopo il 4-4 iniziale, le toscane piazzano un break importante portandosi dal 4-5 al 4-8, con l’ace di Bosetti e il muro di Maja Ognjenović. Da lì in avanti la Savino Del Bene Volley mantiene il comando ampliando il vantaggio fino al 6-12 realizzato da Antropova (+6). Nonostante i tentativi di rientro dell'Eczacıbaşı Dynavit Istanbul, che si riporta fino al -2 (17-19), le ragazze di Gaspari restano al comando del set e nel finale accelerano nuovamente: dal 19-21 al 19-23 con muro e ace di Antropova, prima di chiudere il set 21-25 grazie all’attacco decisivo di Skinner.

5° Set

Nel tie-break l'Eczacıbaşı Dynavit Istanbul prende subito il controllo dopo l’avvio equilibrato (2-3). Il primo strappo arriva sul turno in battuta di Karakurt, con due muri consecutivi di Karakurt che portano il punteggio dal 4-3 al 6-3, indirizzando il set. La Savino Del Bene Volley prova a restare agganciata alle avversarie, ma le turche allungano progressivamente: dall’8-5 al 10-5, grazie anche all’ace di Şahin. L'Eczacıbaşı domina a muro e in attacco e il set si chiude 15-8 con il muro finale di Jack-Kisal, che consegna la vittoria del match all'Eczacıbaşı al termine di una semifinale combattuta.

Coach Marco Gaspari post-partita

"C’è grande dispiacere, da parte mia e credo di tutta la squadra, perché abbiamo lavorato tanto per essere qui. Faccio i complimenti a Eczacıbaşı Dynavit Istanbul, che ha giocato una grande partita. Sapevamo che, contro una squadra così fisica, avremmo dovuto disputare una gara furba e aggressiva soprattutto al servizio, non potendo rispondere con la stessa fisicità. Siamo partiti molto bene, ma a mio avviso ci è mancata lucidità e ordine nella fase centrale del match, in particolare nel sistema muro-difesa. Inoltre, non siamo stati abbastanza aggressivi al servizio: abbiamo rischiato poco e, contro una squadra con queste caratteristiche, questo diventa un limite importante. Se poi si aggiunge una prestazione in attacco al di sotto dei nostri standard, diventa tutto più complicato. Nonostante questo, siamo stati bravi a rientrare in partita dopo essere andati sotto 2-1, in un momento non semplice".

"Il dispiacere resta grande, anche a livello personale, perché abbiamo sudato così tanto per essere qui, abbiamo aspettato 5 settimane di lavoro per essere qui, chiaro che ci tenevamo andare in finale, l'ho sempre detto, non lo nascondo, ma come ho detto non bisogna mai dar per scontati i risultati ottenuti perché poi dopo ci si dimentica che gli avversari sono forti, hanno dei giocatori fisici e di qualità e che ci stiamo abituati troppo bene secondo me".

"Battute a parte, merito a Eczacıbaşı e anche al VakıfBank. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita: vogliamo chiudere al meglio una stagione per me meravigliosa, con un gruppo fantastico. A fine anno è normale che ci siano cambiamenti, ma dobbiamo onorare fino in fondo questa annata. Il dispiacere c’è, ma domani dobbiamo essere al massimo".

Eczacibasi Dynavit Istanbul-Savino Del Bene Volley 3-2 (20-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-8)

Eczacibasi Dynavit Istanbul: Özel (L2) n.e., Şebnem Aköz (L1), Stysiak 30, Özdemir, Jack-Kisal 13, Diken, Erkek 7, Smrek 2, Şahi̇n 6, Rettke 5, Aygün n.e., Maglio n.e., Plummer 9, Karakurt 18. All.: Bregoli G.C.

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis, Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins, Franklin 2, Ribechi (L2), Bosetti 7, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 8, Antropova 34, Weitzel 8. All.: Gaspari.

Arbitri: Aleksander Sikenjic (LIE) – Wojciech Glod (POL)

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa

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