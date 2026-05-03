Volley Scandicci, quarto posto europeo per la Savino Del Bene

Si chiude con un quarto posto europeo il percorso della Savino Del Bene Volley che, nella finale per il terzo posto della Final Four di CEV Champions League, disputa il 52° e ultimo match stagionale cedendo per 3-0 contro la A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Una “medaglia di legno” che non cancella il valore del cammino compiuto, ma certifica l’altissimo livello della competizione e delle avversarie affrontate.

Conegliano ha preso subito in mano il primo set, imponendo ritmo e pressione al servizio e chiudendo con margine (25-16). Più combattuto il secondo parziale, con le toscane capaci di rimontare fino al 23-23 prima di arrendersi ai vantaggi (26-24). Nel terzo set è arrivata la reazione più concreta della Savino Del Bene Volley, avanti anche di quattro lunghezze nella fase centrale, ma nel finale punto a punto sono state ancora le venete a trovare lo spunto decisivo (27-25).

Sul piano statistico, spicca la prestazione offensiva di Antropova, top scorer dell’incontro con 22 punti, ben supportata da Ruddins, entrata in corso di gara e protagonista di 11 punti.

A livello di squadra, le venete chiudono con un’efficienza in attacco del 53% contro il 42% della Savino Del Bene Volley, facendo la differenza soprattutto nei momenti chiave. Ricezione a favore di Scandicci (46% di positiva contro il 35%), mentre a muro e servizio per Conegliano (8-5 i muri vincenti, 6-5 gli ace).

Si chiude così una stagione lunga e intensa per la Savino Del Bene Volley. L’appuntamento con tifosi e appassionati è per la festa di fine stagione, in programma il 5 maggio alle ore 19 al Pala BigMat di Firenze.

La cronaca

La Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano si schiera in campo con Wolosz al palleggio, Haak come opposto, Sillah e Gabi in banda, Fahr e Lubian al centro e De Gennaro nel ruolo di libero.

Coach Gaspari risponde con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciatrici titolari, Graziani e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

1° Set

La Savino Del Bene Volley fatica a trovare ritmo in avvio di gara e Conegliano ne approfitta subito, portandosi sul 5-3 e poi allungando con decisione fino all’8-5. Le toscane provano a rientrare grazie a due punti consecutivi di Nwakalor (8-8), ma è solo un momento: le venete accelerano nuovamente con Gabi e Haak, costruendo un break importante (13-9). Dopo il time-out la Savino Del bene Volley non riesce a ricucire lo strappo e Conegliano dilaga, spingendosi sul 17-11 e poi sul 20-13 grazie a una serie incisiva al servizio. Nel finale non cambia l’inerzia: le padrone di casa amministrano il vantaggio fino al 25-16, chiudendo il set con autorità.

2° Set

Anche nel secondo set Savino Del Bene Volley insegue fin dalle prime battute, con Conegliano che scappa rapidamente sull’8-3 e poi allunga fino al 10-3 grazie a una grande pressione al servizio. La Savino Del Bene Volley però reagisce con carattere: dal 12-7 risale punto su punto fino al 12-10, rientrando pienamente in partita. Le venete provano un nuovo allungo (17-11, 18-11), ma Scandicci non molla e, con i punti di Antropova e Ruddins, rimonta fino al 23-23 dopo essere stata sotto 23-18. Nel finale punto a punto però, Conegliano trova lo spunto decisivo e chiude 26-24 con un muro vincente di Zhu Thing.

3° Set

Nel terzo set arriva la reazione più concreta della Savino Del Bene Volley, che dopo un avvio equilibrato trova il primo vantaggio della gara sul 7-8 e allunga con decisione fino al 7-11, grazie a un ottimo turno al servizio e ai muri di Nwakalor e Ognjenovic. Le toscane mantengono il controllo fino all’11-12, ma Conegliano rientra con un parziale che ribalta il punteggio (14-12). Da lì si sviluppa un set combattutissimo: Scandicci resta agganciata (18-19, 20-20, 22-22) e lotta punto a punto fino ai vantaggi, annullando anche un match point sul 24-23. Nel finale però, sono ancora le venete a trovare lo spunto decisivo, chiudendo 27-25 con Gabi.

Ekaterina Antropova al termine della Final Four: “Sicuramente erano partite difficili, lo sapevamo. Due squadre turche da affrontare, sia per noi che per Conegliano: molto diverse tra loro, ma entrambe ben formate. Abbiamo visto da parte dell'Eczacibasi tantissima capacità di entrare in campo e dare il massimo; sapevamo che è una squadra che si accende molto facilmente. Purtroppo non siamo state brave a fermarle nei momenti in cui avremmo potuto farlo. Anche il VakifBank ha fatto vedere una pallavolo spettacolare: davvero il livello è sempre più alto e spero che qui ci sia un’atmosfera bellissima per la finale.”

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano - Savino Del Bene Volley: 3-0 (25-16, 26-24, 27-25)

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano: Gabi 17, Zhu 18, Scogliamillo, Ewert, Lubian 4, De Gennaro (L1), Haak 19, Munarini n.e., Wolosz 1, Adigwe, Daalderop n.e., Fahr 7, Airhienbuwa (L2) n.e., Sillah n.e.. All.: Santarelli D.

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 1, Castillo (L1), Ruddins 11, Franklin 3, Ribechi le(L2), Bosetti, Ognjenovic 3, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 7, Antropova 22, Weitzel 3. All.: Gaspari M.

Arbitri: Kenneth Aro (FIN) – Aleksander Sikanjic (LIE)

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa