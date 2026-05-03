Volley Scandicci, quarto posto europeo per la Savino Del Bene

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Si chiude con un quarto posto europeo il percorso della Savino Del Bene Volley che, nella finale per il terzo posto della Final Four di CEV Champions League, disputa il 52° e ultimo match stagionale cedendo per 3-0 contro la A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Una “medaglia di legno” che non cancella il valore del cammino compiuto, ma certifica l’altissimo livello della competizione e delle avversarie affrontate.

Conegliano ha preso subito in mano il primo set, imponendo ritmo e pressione al servizio e chiudendo con margine (25-16). Più combattuto il secondo parziale, con le toscane capaci di rimontare fino al 23-23 prima di arrendersi ai vantaggi (26-24). Nel terzo set è arrivata la reazione più concreta della Savino Del Bene Volley, avanti anche di quattro lunghezze nella fase centrale, ma nel finale punto a punto sono state ancora le venete a trovare lo spunto decisivo (27-25).

Sul piano statistico, spicca la prestazione offensiva di Antropova, top scorer dell’incontro con 22 punti, ben supportata da Ruddins, entrata in corso di gara e protagonista di 11 punti.

A livello di squadra, le venete chiudono con un’efficienza in attacco del 53% contro il 42% della Savino Del Bene Volley, facendo la differenza soprattutto nei momenti chiave. Ricezione a favore di Scandicci (46% di positiva contro il 35%), mentre a muro e servizio per Conegliano (8-5 i muri vincenti, 6-5 gli ace).

Si chiude così una stagione lunga e intensa per la Savino Del Bene Volley. L’appuntamento con tifosi e appassionati è per la festa di fine stagione, in programma il 5 maggio alle ore 19 al Pala BigMat di Firenze.

La cronaca

La Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano si schiera in campo con Wolosz al palleggio, Haak come opposto, Sillah e Gabi in banda, Fahr e Lubian al centro e De Gennaro nel ruolo di libero.

Coach Gaspari risponde con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciatrici titolari, Graziani e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

1° Set

La Savino Del Bene Volley fatica a trovare ritmo in avvio di gara e Conegliano ne approfitta subito, portandosi sul 5-3 e poi allungando con decisione fino all’8-5. Le toscane provano a rientrare grazie a due punti consecutivi di Nwakalor (8-8), ma è solo un momento: le venete accelerano nuovamente con Gabi e Haak, costruendo un break importante (13-9). Dopo il time-out la Savino Del bene Volley non riesce a ricucire lo strappo e Conegliano dilaga, spingendosi sul 17-11 e poi sul 20-13 grazie a una serie incisiva al servizio. Nel finale non cambia l’inerzia: le padrone di casa amministrano il vantaggio fino al 25-16, chiudendo il set con autorità.

2° Set

Anche nel secondo set Savino Del Bene Volley insegue fin dalle prime battute, con Conegliano che scappa rapidamente sull’8-3 e poi allunga fino al 10-3 grazie a una grande pressione al servizio. La Savino Del Bene Volley però reagisce con carattere: dal 12-7 risale punto su punto fino al 12-10, rientrando pienamente in partita. Le venete provano un nuovo allungo (17-11, 18-11), ma Scandicci non molla e, con i punti di Antropova e Ruddins, rimonta fino al 23-23 dopo essere stata sotto 23-18. Nel finale punto a punto però, Conegliano trova lo spunto decisivo e chiude 26-24 con un muro vincente di Zhu Thing.

3° Set

Nel terzo set arriva la reazione più concreta della Savino Del Bene Volley, che dopo un avvio equilibrato trova il primo vantaggio della gara sul 7-8 e allunga con decisione fino al 7-11, grazie a un ottimo turno al servizio e ai muri di Nwakalor e Ognjenovic. Le toscane mantengono il controllo fino all’11-12, ma Conegliano rientra con un parziale che ribalta il punteggio (14-12). Da lì si sviluppa un set combattutissimo: Scandicci resta agganciata (18-19, 20-20, 22-22) e lotta punto a punto fino ai vantaggi, annullando anche un match point sul 24-23. Nel finale però, sono ancora le venete a trovare lo spunto decisivo, chiudendo 27-25 con Gabi.

Ekaterina Antropova al termine della Final Four: “Sicuramente erano partite difficili, lo sapevamo. Due squadre turche da affrontare, sia per noi che per Conegliano: molto diverse tra loro, ma entrambe ben formate. Abbiamo visto da parte dell'Eczacibasi tantissima capacità di entrare in campo e dare il massimo; sapevamo che è una squadra che si accende molto facilmente. Purtroppo non siamo state brave a fermarle nei momenti in cui avremmo potuto farlo. Anche il VakifBank ha fatto vedere una pallavolo spettacolare: davvero il livello è sempre più alto e spero che qui ci sia un’atmosfera bellissima per la finale.”

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano - Savino Del Bene Volley: 3-0 (25-16, 26-24, 27-25)

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano: Gabi 17, Zhu 18, Scogliamillo, Ewert, Lubian 4, De Gennaro (L1), Haak 19, Munarini n.e., Wolosz 1, Adigwe, Daalderop n.e., Fahr 7, Airhienbuwa (L2) n.e., Sillah n.e.. All.: Santarelli D.

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 1, Castillo (L1), Ruddins 11, Franklin 3, Ribechi le(L2), Bosetti, Ognjenovic 3, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 7, Antropova 22, Weitzel 3. All.: Gaspari M.

Arbitri: Kenneth Aro (FIN) – Aleksander Sikanjic (LIE)

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa


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