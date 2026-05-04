A Firenze 16enne aggredito dal branco per un cellulare: ferito a calci e pugni

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L’episodio a Coverciano: il ragazzo ha rifiutato di prestare il telefono, poi il pestaggio e il furto

Aggressione nel tardo pomeriggio a Firenze, dove un ragazzo di 16 anni è stato picchiato da un gruppo di giovani e derubato del cellulare. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 18:30 ai giardini di viale Righi, nel quartiere di Coverciano.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava nell’area verde in attesa di un’amica quando è stato avvicinato da una decina di ragazzi che gli hanno chiesto di utilizzare il telefono per una chiamata. Dopo il rifiuto, motivato dal fatto che il dispositivo fosse quasi scarico, è scattata l’aggressione.

Il 16enne sarebbe stato colpito con calci e pugni fino a cadere a terra. A quel punto il gruppo si è allontanato. Solo successivamente il ragazzo si è accorto della scomparsa del cellulare.

Dopo l’episodio, la vittima ha raggiunto il fratello e si è recata prima alla guardia medica e poi al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. Le sue condizioni non sono state rese note.

Il giovane ha denunciato quanto accaduto alla polizia. Secondo quanto emerso finora, gli aggressori sarebbero ragazzi tra i 18 e i 20 anni. Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dei fatti

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