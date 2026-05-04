Aggredisce sanitari al pronto soccorso a Firenze, denunciato 42enne

Cronaca Firenze
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Momenti di tensione nella notte al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, l'uomo denunciato per lesioni e danneggiamento

Momenti di tensione nella notte al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove un 42enne fiorentino è stato denunciato dalla polizia per lesioni e danneggiamento dopo aver aggredito il personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era recato in ospedale a seguito di un malore accusato nella propria abitazione, causato da forti dolori addominali. Durante la visita medica avrebbe perso conoscenza, ma una volta ripresosi ha dato in escandescenza, colpendo medici e infermieri presenti.

Nel corso dell’aggressione, un medico ha riportato ferite con una prognosi di cinque giorni, mentre due infermieri si sono riservati di ricorrere alle cure e di valutare eventuali azioni legali. Il 42enne ha inoltre danneggiato alcune attrezzature del reparto, tra cui un tavolino, un carrello e un computer portatile.

Per riportare la situazione alla calma si è reso necessario sedare il paziente. Sul posto è intervenuta la polizia. Dagli accertamenti non sarebbero emersi consumi di alcol o sostanze stupefacenti.

Al risveglio, l’uomo non ricordava quanto accaduto ed è stato sottoposto a valutazione psichiatrica. Indagini in corso

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