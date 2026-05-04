Aggressione in pronto soccorso, Ordine medici Firenze: "Inaccettabile. Solidarietà ai professionisti"

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Pietro Dattolo

Il presidente Dattolo: "Difendere medici, infermieri e operatori sanitari significa difendere l'intero sistema sanitario pubblico"

"Siamo alle solite. L’aggressione avvenuta al pronto soccorso di Torregalli non può essere liquidata come un episodio isolato o meno grave di altri. Chi lavora nella sanità non può continuare a svolgere il proprio servizio sotto la minaccia costante di insulti e violenze". A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze, dopo l’aggressione avvenuta nella notte al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Torregalli, dove un medico e due infermieri sono stati feriti da un paziente che ha dato in escandescenze.

"Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai professionisti coinvolti — prosegue Dattolo — e ringraziamo le forze dell’ordine per il loro intervento. Colpire un medico o un infermiere mentre sta lavorando significa colpire il servizio sanitario e il diritto alla cura dei cittadini. È un fatto che non può essere normalizzato in alcun modo. Lo dico perché vedo un rischio, quello dell’assuefazione, che va assolutamente evitato".

"Da tempo denunciamo una situazione diventata ormai una vera emergenza nazionale. Le leggi ci sono – spiega il presidente dell’Ordine – vanno fatte applicare. Non possiamo accettare che la rabbia e la tensione si trasformino in violenza contro chi ogni giorno opera negli ospedali e negli ambulatori, spesso in condizioni difficili e sotto pressione".

"Difendere medici, infermieri e operatori sanitari — conclude Dattolo — significa difendere l’intero sistema sanitario pubblico. Su questo non ci possono essere ambiguità né sottovalutazioni".

Fonte: Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Firenze

Notizie correlate

Firenze
Attualità
4 Maggio 2026

“Eureka! Funziona!”, proclamati i vincitori della sfida fiorentina per piccoli inventori

Sono stati gli studenti di cinque scuole dell’area metropolitana fiorentina i protagonisti della sfida 2026 di Eureka! Funziona! l’iniziativa promossa da Federmeccanica e organizzata sul territorio da Confindustria Toscana Centro [...]

Firenze
Attualità
2 Maggio 2026

Il gatto Pitagora entra nella Psichiatria del Meyer: è la prima volta

È rosso, affettuosissimo, coccolone ed è un generoso dispensatore di fusa. Questa mattina il gatto Pitagora ha compiuto un’impresa destinata a passare alla storia dell’ospedale pediatrico fiorentino: è il primo [...]

Firenze
Attualità
30 Aprile 2026

L'Istituto Universitario Europeo festeggia 50 anni: tre giorni di eventi tra Firenze e Fiesole

Dal 7 al 9 maggio 2026, Firenze e Fiesole accoglieranno un articolato programma di iniziative che vedrà la partecipazione di leader politici, accademici e rappresentanti della società civile, impegnati in [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina