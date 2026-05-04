ANPI San Miniato, convocata l'assemblea annuale

La Sezione ANPI di San Miniato ha convocato la propria Assemblea Annuale, in programma venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18:00 presso il Circolo ARCI “Giuseppe Gori” di Cigoli.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione sui valori fondanti della pace, della democrazia e della memoria storica, a partire dal bilancio delle attività realizzate nel corso del 2025 e ulteriormente sviluppate nel 2026 grazie al lavoro condiviso con istituzioni, scuole e associazioni del territorio.

In un momento storico complesso e delicato, l’assemblea si propone come spazio di confronto e partecipazione, sottolineando l’importanza dell’impegno collettivo e della costruzione di una comunità attiva e consapevole.

Il Presidente della Sezione ANPI di San Miniato, Delio Fiordispina, esprime soddisfazione per l’ampio cartellone di iniziative dedicate alla Resistenza realizzato nel mese di aprile insieme a numerosi soggetti del territorio. Allo stesso tempo, evidenzia la necessità di avviare una riflessione profonda sul ruolo dell’associazione, promuovendo un confronto aperto non solo con le iscritte e gli iscritti, ma anche con istituzioni, movimenti e realtà associative con cui si è rafforzata la collaborazione nell’ultimo anno.

Il programma dell’assemblea prevede:

· Saluti istituzionali

· Interventi programmati, tra cui quello del Presidente Delio Fiordispina, che presenterà la relazione consuntiva e programmatica della sezione

· Interventi liberi di soci e invitati

· Approvazione del bilancio, come previsto dallo Statuto Nazionale ANPI

Alle ore 20:00 seguirà una cena conviviale (costo 15 euro), occasione per condividere un momento di socialità. La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 7 maggio al numero 340 8777138.

La serata proseguirà alle ore 21:15 con ingresso libero con il concerto “Pueblo que canta no morirá”, un viaggio musicale con i Vincanto nella Spagna antifranchista.

Il concerto attraversa i canti nati sulle barricate repubblicane — ricchi di speranza e orgoglio — fino a quelli più sarcastici e malinconici del periodo della dittatura franchista. Un racconto musicale che restituisce il clima di un’epoca segnata dalla repressione, ma anche dalla resistenza culturale e dalla fiducia che “al pueblo y a las flor no los mata el fusil”.

Le canzoni, autentiche pagine di storia, vengono reinterpretate attraverso la sensibilità artistica dei Vincanto, gruppo da anni impegnato nella valorizzazione della musica di tradizione orale. Molti dei brani proposti furono raccolti da ricercatori italiani durante un viaggio in Spagna nell’estate del 1961, in piena dittatura, e rappresentano oggi documenti preziosi sotto il profilo storico, musicale e poetico.

Un appuntamento che unisce memoria, cultura e partecipazione, confermando il ruolo dell’ANPI come presidio attivo di valori democratici e di impegno civile nel territorio.

Fonte: ANPI San Miniato

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