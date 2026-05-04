Aquatempra cresce e rafforza l'impegno per sport, salute e territorio

È tempo di bilanci per Aquatempra, la società che gestisce gli impianti natatori di Empoli, Fucecchio, Santa Croce sull'Arno e San Gimignano. La stagione invernale 2025-2026 si chiude con numeri in crescita e un impegno sempre più radicato nel territorio, tra sport, inclusione e servizi alle famiglie.

I numeri della crescita

La stagione invernale (settembre 2025 – aprile 2026) si chiude con risultati positivi: 103.000 accessi a Empoli e 75.600 a Fucecchio e Santa Croce sull'Arno. Le iscrizioni ai corsi crescono del 9% a Empoli (2.500 utenti) e del 17% a Fucecchio e Santa Croce (2.300 utenti). Complessivamente Aquatempra conta 4.800 iscritti, quasi la metà dei quali bambini dai 3 mesi ai 14 anni, e collabora con 15 istituti scolastici per un totale di 1.150 studenti.

Impatto sociale e inclusione

Aquatempra conferma il proprio ruolo sociale sul territorio. Sono 360 gli utenti coinvolti in percorsi di recupero funzionale e sport integrato per la disabilità, 595 iscritti ai corsi di Attività Fisica Adattata e terza età, 54 partecipanti ai percorsi per la fibromialgia, oltre alle iniziative di prevenzione con ASTRO e l'ASL. Infine da oltre 10 anni il progetto Nemo accompagna bambini con disabilità attraverso lezioni individuali e di gruppo con un terapista specializzato per favorire autonomia e socialità.

La programmazione estiva

Per l'estate 2026 Aquatempra conferma e amplia i propri servizi. A Fucecchio e Santa Croce sull'Arno le attività proseguiranno fino al 24 luglio. A Empoli tornano gli Aquacamp, centri estivi con corso di nuoto e attività multidisciplinari dalle 8 alle 18, per 20 partecipanti a settimana. Novità dell'anno: gli Aquacamp debuttano anche a Fucecchio e Santa Croce sull'Arno, con formula mattutina per bambini dai 6 ai 10 anni. L'impianto di San Gimignano riapre sabato 30 maggio, mentre i corsi di nuoto per bambini, adulti e fitness riprendono dal 15 giugno.

Nuova identità visiva e partner

Aquatempra ha rinnovato la propria immagine con un logo moderno e contemporaneo, declinato sull'abbigliamento di atleti e staff per garantire coerenza visiva tra tutti i poli. Il progetto è sostenuto da partner locali che affiancano i 320 atleti del gruppo sportivo: Timenet e Livith Societies come sponsor strategici, Keo come sponsor tecnico e Inpa per il settore agonistico.

Orgoglio sportivo

Il settore agonistico conta 133 atleti tra nuoto artistico, pallanuoto maschile e femminile e nuoto agonistico. Nei Categoria spicca Virginia Forconi, pluricampionessa regionale con due ori ai Criteria nazionali. In crescita anche Sara Baldi e Corrado Motta, qualificati ai loro primi Campionati Italiani.

Infine, un importante ritorno. Il 29, 30 e 31 maggio si terrà alla piscina comunale di Empoli la XXXIII edizione del Meeting Nazionale “Città di Empoli”: una delle rassegne natatorie più longeve e prestigiose della Toscana.

Il presidente di Aquatempra, Filippo Sani, ha ringraziato tutto lo staff: “I numeri che abbiamo presentato oggi sono significativi: raccontano crescita, impegno e lo sviluppo di numerosi nuovi progetti. Desidero ringraziare il gruppo dei dipendenti e dei collaboratori – circa 100 persone distribuite nei diversi impianti – che, con professionalità, dedizione e autentica passione, contribuiscono ogni giorno a far funzionare al meglio il sistema Aquatempra”.

La sindaca di Fucecchio, Emma Donnini: "Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al nuovo Consiglio di Amministrazione per l’impegno assunto e per il lavoro di questi primi nove mesi. I risultati raggiunti oggi rappresentano un importante punto di partenza e uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita, aprendosi anche ad altri Comuni. Particolare attenzione va dedicata ai più fragili, con iniziative mirate come un meeting a Fucecchio, così come è fondamentale il ruolo dello sport in acqua per i giovani e per gli studenti del liceo scientifico sportivo. Accogliamo con favore anche il rinnovamento dell’immagine, a partire dal nuovo logo di Aquatempra, che rafforza il senso di appartenenza a una comunità".

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi: “La presentazione di oggi sancisce la stagione nuova di Aquatempra, una società pubblica al 100% che mostra la sua vocazione al servizio della comunità con una crescita importante. Quello di oggi è un rebranding che mostra l'approccio professionale di questa nuova stagione. Il Comune sta facendo la sua parte: in giunta abbiamo approvato la domanda per un bando della Regione Toscana per un primo step di lavori di consolidamento strutturale e rifacimento ingresso. Stiamo andando avanti per affidare la progettazione complessiva per l'intera ristrutturazione, progettazione con un investimento da 175mila euro dall'avanzo di bilancio”.

Fonte: Ufficio stampa