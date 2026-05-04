Arturo Scotto presenta a Avane il suo libro sulla Flotilla

Giovedì 7 maggio alle ore 21.00, al Circolo di Avane (via Magolo 29) a Empoli, si terrà la presentazione del libro Flotilla. In viaggio per Gaza di Arturo Scotto. Insieme all'autore dialogheranno Paolo Romano, consigliere regionale della Lombardia, impegnato sui temi istituzionali e della cooperazione e Saverio Tommasi, giornalista e scrittore, da anni attento alle questioni sociali e internazionali, entrambi membri insieme a Scotto dell'equipaggio della Karma, imbarcazione della Global Sumud Flottila; interverrà anche Ottavia Viti, segretaria dei gd empolese valdelsa e assessora di Montespertoli, che con la Rete degli Enti Locali per i Diritti del Popolo Palestinese ha partecipato alla missione istituzionale in Cisgiordania lo scorso novembre. Modera l'incontro Margherita Giannini, Gd empolese valdelsa.

L'iniziativa si propone come un momento di approfondimento sui temi della pace, dei diritti e delle crisi internazionali, con focus particolare sulla situazione in Palestina.