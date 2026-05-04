Auto contro un palo e prende fuoco, uomo muore carbonizzato

Cronaca Massa
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Incidente mortale a Massa nella notte: auto contro un palo della luce prende fuoco, un uomo muore carbonizzato. Indagini in corso

Drammatico incidente nella notte a Massa, in provincia di Massa Carrara, dove un uomo ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un palo della luce, prendendo successivamente fuoco.

Il fatto è avvenuto intorno all’1:15 in via degli Unni. Secondo le prime informazioni, il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, è finito violentemente contro l’infrastruttura stradale. L’impatto ha provocato un incendio che ha rapidamente avvolto la vettura, rendendo impossibile ogni tentativo di fuga per l’occupante.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato ritrovato carbonizzato all’interno dell’abitacolo.

Al momento, l’identità della vittima non è stata ancora accertata.

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