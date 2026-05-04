Bando per iniziative culturali per Pistoia capitale del libro

C'è tempo fino al 29 maggio per partecipare al bando per la concessione di contributi economici previsti dal Comune di Pistoia a sostegno delle iniziative culturali da calendarizzare entro la fine dell'anno, all'interno del programma di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026. Il bando è riservato ai sottoscrittori del Patto di Pistoia per la Lettura 2026-2028: ad oggi circa 150 soggetti, tra associazioni, librerie, case editrici, scuole, istituzioni e fondazioni del territorio. Esclusi invece dalla partecipazione i cittadini che hanno aderito al patto a titolo individuale.

A disposizione 24.000 euro complessivi, provenienti dal contributo del Ministero della Cultura a Pistoia Capitale, che potranno essere assegnati a progetti rispondenti ai requisiti del bando, fino ad un massimo di 4.000 euro a progetto.

Le proposte presentate saranno valutate da una commissione tecnica, che stilerà una graduatoria di merito, in esito alla quale saranno ripartite le risorse disponibili. Il bando apre alla possibilità che, una volta esaurito il budget previsto, in caso di disponibilità di bilancio i progetti valutati positivamente, ma esclusi dal finanziamento originario, possano essere finanziati.

Il testo del bando e tutta la documentazione utile è pubblicata sul sito ufficiale di Pistoia Capitale.

Per ulteriori informazioni scrivere a pistoiacapitaledellibro2026@comune.pistoia.it

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

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