Cartoon School, il messaggio degli studenti che invita a 'donare'

Un percorso educativo unico nel suo genere, che pone la creatività degli studenti al servizio di una grande campagna di sensibilizzazione sociale: la scelta di donare sangue. Un gesto nobile e solidale, che può contribuire a salvare delle vite umane. E’ questo l’obiettivo del cortomegraggio “Città dei cuori a manovella”, realizzato dagli studenti della 1C e 1F della scuola secondaria di primo grado “Bacci-Ridolfi”, che sarà presentato al Ridotto del Teatro del Popolo mercoledì 6 maggio (ore 18.00).

Alla serata, che rappresenta l’evento conclusivo del progetto “Cartoon School” (4° edizione) promosso e finanziato da AVIS Castelfiorentino in collaborazione con AVIS regionale toscana, interverranno la Sindaca, Francesca Giannì, Claudia Firenze (presidente AVIS Toscana), Silvia Zannelli (presidente AVIS Castelfiorentino), il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, Salvatore Picerno, l’Assessore alla Scuola, Marta Longaresi.

Per illustrare i contenuti e le tecniche impiegate nel cortometraggio sarà inoltre presente Mirko Fabbreschi, musicista, docente e ideatore del progetto “Cartoon School”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Koete, associazione impegnata da diversi anni nel veicolare messaggi di valore etico e sociale

Durante la serata sarà proiettato il video Back Stage, un emozionante racconto del lavoro svolto da ragazzi e docenti, seguito dalla proiezione integrale del cartone animato.

"Ho seguito questo progetto fin dalla prima edizione come Assessore – osserva la Sindaca, Francesca Giannì – intravedendone le enormi potenzialità. Cartoon School si presenta infatti come un percorso formativo che oltre a stimolare la creatività e a diffondere nuove competenze è in grado di coinvolgere i giovani e gli studenti in una campagna dall’elevato valore sociale e sanitario. Il mio ringraziamento va pertanto ai ragazzi, ai docenti e al personale scolastico per la realizzazione di questo progetto, e ad AVIS Castelfiorentino che lo ha sostenuto, riaffermando ancora una volta la sua fondamentale funzione di servizio per tutta la comunità di Castelfiorentino”.

“Avis Castelfiorentino sostiene da anni il progetto Cartoon School nelle scuole del territorio - sottolinea la Presidente di Avis Castelfiorentino Silvia Zannelli - credendo fermamente nelle potenzialità del linguaggio dei cartoni animati per avvicinare le giovani generazioni ai valori della solidarietà e della donazione. Con questo evento, poi - osserva sempre Zannelli - si aprono i festeggiamenti degli 80 anni dalla fondazione di Avis Castelfiorentino, un traguardo importante di presenza sul territorio e di attività per avvicinare sempre più persone alla pratica della donazione di sangue e plasma

“Il successo del cartone animato “Città dei Cuori a Manovella” – osserva il dirigente scolastico, Salvatore Picerno - è il risultato di un grande lavoro di squadra: i ragazzi sono stati infatti guidati dai docenti di tutte le discipline dei Consigli di Classe, trasformando il laboratorio in un’esperienza didattica completa e trasversale. Desidero pertanto ringraziare AVIS Castelfiorentino per questo progetto, e per il costante sostegno ai valori della creatività e del dono”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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