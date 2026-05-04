A Castelfranco di Sotto il 'Primavera Festival': street food, musica e divertimento

Nel centro storico di Castelfranco a partire da piazza XX Settembre torna la manifestazione "Primavera Festival" per una seconda edizione, visto il successo dello scorso anno. Dal 15 al 17 maggio 2026, la piazza sarà il centro delle iniziative legate al Festival a cominciare dallo street food e non solo. Sarà un weekend lungo dedicato al gusto, all’intrattenimento e alla convivialità, patrocinato dal comune di Castelfranco di Sotto, organizzato dall’associazione BOF APS e Confesercenti per la parte dedicata all’hobbistica. L'evento è stato promosso e curato dall'amministrazione del sindaco Fabio Mini e fattivamente lo ha seguito l'assessore alle attività produttive Pino Calò, che lo aveva già proposto lo scorso anno in via sperimentale e per il 2026 ha confermato l'iniziativa visto il gradimento riscosso.

L'iniziativa è a ingresso libero e offrirà agli avventori aspetti gastronomici e di intrattenimento attraverso spettacoli. La parte gastronomica è rappresentata dallo street food, con i migliori food truck che proporranno specialità della cucina italiana e internazionale. Gli stand apriranno venerdì 15 maggio dalle 17, mentre sabato e domenica la festa inizierà già dalla mattina per accogliere il pubblico anche a pranzo. Poi c'è il programma musicale e degli spettacoli che si alterneranno sul palco allestito in piazza XX Settembre, dove sono previste 3 serate. Venerdì 15 maggio alle 21 ci saranno i Suzy Q, la celebre party band che trascinerà la piazza con un repertorio dance tutto da ballare. Sabato 16 maggio sempre alle 21 sarà la volta della musica degli anni '90 con Music Live Show che propongono la serata "Voglia di anni ’90".

Domenica 17 maggio sarà la giornata conclusiva dedicata al territorio e ai giovani. Dalle 11,30 spazio all’intrattenimento per bambini fino al tardo pomeriggio con esibizioni delle scuole locali di musica e danza, seguite alle 20,30 ci sarà il gran finale con Dj Tour 2.0.

"Il Primavera Festival non è solo un evento gastronomico, ma un momento di aggregazione fondamentale per la nostra comunità" – commenta l’assessore al commercio Pino Calò – "Vogliamo che Piazza XX Settembre diventi un salotto a cielo aperto dove giovani, famiglie e visitatori possano passare ore in spensieratezza". “Il festival è pensato per tutte le età – continua Calò - per l’intera durata della manifestazione sarà presente un’area giochi dedicata ai più piccoli, garantendo un ambiente sicuro e divertente per le famiglie. Il sabato e la domenica sarà presente un mercato artigianale hobbistico con la presenza di giostre e gonfiabili per i più piccoli, la domenica si terrà anche una mostra mercato dei fiori. Il mercato hobbistico della domenica è organizzato da Confesecenti”

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa