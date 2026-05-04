Centri Estivi a Fucecchio, il programma dell'offerta: da oggi è possibile iscriversi

A Fucecchio torna l'Estate Sottosopra, una serie di proposte laboratoriali estive per adolescenti dagli 11 ai 17 anni promosse dal Centro Giovani Sottosopra e dall’Informagiovani a partire dal 15 giugno e fino al 31 luglio. In programma attività sia mattutine in orario 8.30-12.30 che pomeridiane dalle 16 alle 19, che spazieranno dal trekking alla scoperta del territorio, dall’organizzazione di eventi allo sport. Tante proposte all’insegna del divertimento e dello stare insieme, con l’obiettivo principale di offrire l’opportunità di trascorrere il tempo libero in modo piacevole e fantasioso, favorendo la libera esperienza, la partecipazione, la cooperazione ed il rispetto reciproco tra i ragazzi.

Uno sguardo al programma. Dal 15 al 19 giugno e dal 29 giugno al 3 luglio, dalle 8.30 alle 12.30 ecco una Settimana da Padulano: al Casotto del Sordo, a Massarella, i ragazzi saranno guidati in un percorso alla scoperta del paesaggio e delle antiche tradizioni padulane, tra pesca, sport e passeggiate in natura. Dal 22 al 26 giugno, dalle 8.30 alle 12.30 ecco "Nord Sud Ovest Est": caccia al tesoro urbana, parchi da scoprire e musei da visitare alla scoperta dei borghi caratteristici dell’Empolese Valdelsa. Dal 6 al 10 luglio, dalle 8.30 alle 12.30 c’è "Star Trek(King)": laboratorio di trekking e attività all’aperto sui sentieri della Via Francigena e della Romea Strata, tra Fucecchio, Cerreto Guidi e San Miniato: percorsi giornalieri che prevedono il trasporto verso i punti di partenza prescelti, con ritrovo in piazza La Vergine alle 8.30. Dal 13 al 17 luglio, dalle arrivano le "Olimpiadi del Sottosopra": attività ludiche alla scoperta degli sport meno conosciuti e di attività di intrattenimento, tra caccia al tesoro, dodgeball, corsa con i sacchi e molto altro. Dal 20 al 24 luglio "Ed è subito fiesta!": laboratorio sulla creazione e realizzazione di eventi per acquisire le competenze giuste utili ad organizzare l’evento più cool dell’estate fucecchiese. Dal 27 al 31 luglio, "Ma che Sport è questo?": attività ludiche non competitive alla scoperta degli sport meno conosciuti e di attività di intrattenimento: un'olimpiade non agonistica dei giochi più bizzarri mai visti. Inoltre tutti i pomeriggi, dal 15 giugno al 31 luglio, dalle 16 alle 19, in programma attività che spazieranno da laboratori di socializzazione, allo sport, fino alle camminate in natura e molto altro. Le attività mattutine prevedono un costo di 48 euro a settimana, con agevolazioni economiche in caso di Isee inferiore a 11 mila euro. Le attività pomeridiane sono invece gratuite.

Per i ragazzi residenti nel Comune di Fucecchio che necessitano dell'assistenza specialistica, l'Amministrazione comunale offre il servizio per un massimo di 4 settimane a scelta tra quelle disponibili. La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente online tra il 4 e il 24 maggio, attraverso la compilazione del modulo disponibile online sul sito del Comune di Fucecchio e della Rete Informagiovani www.comune.fucecchio.fi.it e www.informagiovanivaldarno.it

Per il supporto alla compilazione è possibile rivolgersi all’Informagiovani di Fucecchio, in piazza La Vergine 21 durante gli orari di apertura al pubblico (tel. 0571 23331).

Qui la pagina del sito comunale per presentare domanda: https://servizi.comune.fucecchio.fi.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=35

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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