Controlli nel Pisano e nel Cuoio: alcol e droga, aggresioni e patente falsa. Dieci denunce

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Controlli dei Carabinieri a Pisa e provincia: dieci denunciati per reati contro il patrimonio, droga e violazioni del Codice della strada

Settimana di controlli intensificati da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Pisa, in linea con le direttive del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le operazioni hanno portato al deferimento in stato di libertà di dieci persone per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione e la sicurezza stradale.

Tra gli episodi principali, a Cascina una donna è stata fermata alla guida di un motociclo rubato, risultando inoltre con patente scaduta e in possesso ingiustificato di coltelli. È stata anche segnalata per detenzione di una modica quantità di droga.

A Pisa e San Miniato, i controlli hanno fatto emergere ulteriori violazioni: un uomo è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ai test antidroga mentre guidava con patente revocata, mentre un cittadino straniero è stato trovato con una patente contraffatta, subito sequestrata. A Vecchiano, un uomo ha tentato di sottrarsi a un controllo aggredendo un militare ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale; con sé aveva hashish.

Numerosi anche i casi legati alla guida in stato di ebbrezza. A Volterra un automobilista è stato fermato con un tasso alcolemico di 1,93 g/l, quasi quattro volte oltre il limite consentito, con conseguente ritiro della patente e sequestro del veicolo. Episodi analoghi si sono verificati anche a Pisa e in altri comuni della provincia.

Nel corso dei controlli del 3 maggio, a San Miniato un conducente è stato denunciato per il rifiuto del drug-test e trovato in possesso di cocaina suddivisa in dosi. Ulteriori sanzioni sono state elevate tra Volterra e Riparbella per rifiuto dell’alcoltest e guida con patente sospesa.

In serata, sul Lungarno Leopardi a Pisa, un giovane è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato con un anello in oro bianco sottratto poco prima a una turista: la refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

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