Controlli su distributori e carburanti nel Livornese: sanzioni e sequestri

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Verifiche su prezzi e trasporto dei prodotti energetici: irregolarità in 7 casi, sequestrati 1.500 litri di gasolio

Rafforzati i controlli della Guardia di Finanza lungo l’intera filiera dei prodotti energetici nella provincia di Livorno, con verifiche mirate alla trasparenza dei prezzi e alla regolarità della circolazione dei carburanti.

L’attività, condotta dal Comando provinciale con l’impiego di oltre 50 militari dei reparti di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio, ha interessato numerosi comuni del territorio. Negli ultimi tre mesi sono stati effettuati 25 interventi, di cui 7 hanno evidenziato irregolarità.

Le violazioni riscontrate riguardano principalmente la mancata esposizione dei prezzi presso i distributori e l’omessa comunicazione dei dati obbligatori agli enti competenti. Le sanzioni amministrative elevate superano complessivamente i 2.500 euro.

I controlli hanno coinvolto anche il trasporto su strada dei carburanti. In particolare, quattro autocisterne sono state trovate prive della documentazione necessaria a certificare la provenienza del prodotto e il corretto assolvimento delle accise. Per tali irregolarità sono scattate sanzioni e il sequestro amministrativo di circa 1.500 litri di gasolio.

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