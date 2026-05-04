Dal 1° maggio via alle iscrizioni a mensa, trasporto e pre-scuola a Vinci

Dal primo maggio e per tutto il mese sarà possibile avviare le procedure per l’iscrizione dei bambini e delle bambine ai servizi scolastici erogati nel Comune di Vinci.

Fra le novità, partite in via sperimentale lo scorso anno educativo 2025/2026, il pre-post scuola all’infanzia, che viene confermato anche per l’anno educativo 2026/2027.

Le domande per le iscrizioni ai servizi scolastici, extrascolastici e le richieste di agevolazione tariffaria per l’anno 2026/2027 dovranno essere presentate esclusivamente on line, attraverso il portale dei servizi digitali so.comune.vinci.fi.it/ServiziDigitali nei seguenti termini:

-dal 1° maggio fino al 31 maggio 2026: iscrizione ai servizi di refezione, trasporto, entrata anticipata (pre-scuola) e pre-post scuola per l’infanzia;

-entro il 31 luglio 2026: domande di agevolazione tariffaria ed esonero per certificazione l. 104/192 per la refezione scolastica, complete dell’attestazione ISEE o certificazione in corso di validità per la loro applicazione dal mese di settembre;

-entro il 30 settembre 2026: domande di agevolazione tariffaria ed esonero per certificazione l. 104/192 per il trasporto scolastico (applicazione agevolazione dalla prima rata). La domanda di agevolazione presentata successivamente al 30 settembre, ma entro il 31 dicembre 2026 sarà applicata solo sulla seconda rata.

Tutti i servizi e le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito internet del Comune di Vinci www.comune.vinci.fi.it nella sezione Servizi-Educazione e formazione (https://www.comune.vinci.fi.it/servizi-categoria/educazione-e-formazione/).

Sarà possibile accedere al portale effettuando il login con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure con CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Dall'anno scolastico 2026/2027 le fasce di agevolazione ISEE per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie saranno le seguenti:

1ª fascia €0,00-€5.000,00 Esonero;

2ª fascia €5.000,01-€12.000,00;

3ª fascia €12.000,01-€20.000,00;

4ª fascia €20.000,01-€30.000,00;

5ª fascia OLTRE €30.000,01.

Per la refezione e per il trasporto le domande valgono per tutto il ciclo scolastico (3 o 5 anni) e quindi devono essere presentate per la prima volta quando gli alunni cambiano ordine di scuola.

La domanda per l’entrata anticipata (pre-scuola), pre-post scuola per l’infanzia, la domanda per la somministrazione della dieta sanitaria o del pasto alternativo per motivi etici o religiosi, e la domanda per le agevolazioni tariffarie o l’esonero l. 104/92 si presentano a ogni nuovo anno scolastico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio scuola telefonando ai numeri 0571933293/933283/933232 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.vinci.fi.it

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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