Alla Domus Mazziniana il seminario sul 'Lessico per la Repubblica'

Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 16:00 presso la Domus Mazziniana si terrà il seminario di discussione “Parole repubblicane in azione (1796-1992)” a partire dal volume “Lessico per la Repubblica. Dal Risorgimento all’Unione Europea”, diretto da Maurizio Ridolfi (il Mulino, 2025).

Aggiornato e fruibile strumento di “pedagogia civile”, il Lessico si propone di ripercorrere in senso cronologico i valori e i caratteri dell’idea di Res Publica, le sue tradizioni, le istituzioni, i linguaggi, le forme partecipative e le pratiche educative che ne connotano la valenza culturale e morale nella storia dell’Italia contemporanea. Coniugando i linguaggi della comunicazione storico-culturale e della Public history, le molte voci che lo compongono analizzano le rappresentazioni e le percezioni della Repubblica (narrate attraverso i principi e i valori della Costituzione), nella sequenza dei processi storici che dall'ideale mazziniano e dalla “Repubblica immaginata” ottocentesca portarono alla rinascita democratica e alla nostra Repubblica nel 1946, fino all’adesione dell’Italia al processo di integrazione europea. Con attenzione alle conoscenze storiche più consolidate e alle domande della memoria pubblica, si mettono a tema eventi fondativi e percorsi generazionali diversi, protagonisti e interpreti delle “storie repubblicane” da fine Settecento ai giorni nostri.

All’incontro prenderanno parte Maurizio Ridolfi, direttore dell’opera e responsabile del progetto, insieme ai curatori della prima parte del volume Pietro Finelli (Domus Mazziniana), Gian Luca Fruci (UniPI) e Marco Manfredi (UniPI), nonché ad autori e autrici delle 180 voci che compongono il Lessico. Carlotta Ferrara Degli Uberti (UniPI) coordinerà gli interventi di studiosi e studiose provenienti da diversi istituti e dipartimenti, quali Elisa Baccini (UniPI, Dip. Civiltà e Forme del Sapere), Carmelo Calabrò (UniPI, Dip. Scienze politiche), Olivier Christin (École Pratiques des Hautes Études, Paris), Gabriele Pedullà (Scuola Normale Superiore, Pisa), Francesca Gori (ITIS “G. Marconi”, Pontedera).

L’evento è promosso dalla Domus Mazziniana, in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana, dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, e dai Dipartimenti di Civiltà e Forme del Sapere, e di Scienze politiche dell’Università di Pisa. L’incontro si inserisce all’interno del progetto nazionale di ricerca biennale (2024-2025) “Lessico per la Repubblica. Dall’autogoverno comunale all’Europa Unita”, coordinato dal Maurizio Ridolfi e finanziato con il contributo della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale.

Ingresso libero alla Domus Mazziniana, che trasmetterà l’evento in diretta sui propri canali social Facebook e YouTube.

Fonte: Ufficio stampa

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