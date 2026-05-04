Empoli per la Pace in piazza per la liberazione degli attivisti della Global Somud Flotilla

Nuova iniziativa pubblica a Empoli contro il conflitto in Medio Oriente. Il Comitato Empoli per la Pace ha organizzato per martedì 5 maggio, alle ore 19 in piazza della Vittoria, un presidio presso la Tenda della Pace, aderendo a una mobilitazione nazionale lanciata dal Collettivo di Fabbrica GKN.

L’appuntamento si inserisce nel solco delle recenti manifestazioni di solidarietà alle imbarcazioni civili dirette verso Gaza, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla situazione nell’area e sulle operazioni umanitarie in corso.

Al centro dell’iniziativa anche la richiesta di liberazione di due attivisti, Thiago Avila e Saif Abukeshek, che secondo quanto riportato dagli organizzatori sarebbero stati fermati in acque internazionali nella notte tra il 29 e il 30 aprile mentre si trovavano a bordo della “Global Somud Flotilla”, impegnata nel trasporto di aiuti verso Gaza.

Nel comunicato si riferisce che i due attivisti sarebbero stati sottoposti a misure restrittive e che avrebbero intrapreso uno sciopero della fame. Gli organizzatori collegano la vicenda al più ampio contesto del conflitto, esprimendo critiche nei confronti dell’operato del governo israeliano e sollecitando un intervento delle istituzioni.

Tra le richieste avanzate figurano "l’immediato rilascio di Thiago Avila e Saif Abukeshek", "il rispetto del diritto umanitario e internazionale" e "l’intervento urgente delle istituzioni italiane ed europee".

Il presidio è aperto alla cittadinanza e rappresenta, secondo i promotori, un momento di partecipazione pubblica per chi non può prendere parte ad altre iniziative organizzate a livello nazionale