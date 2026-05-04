Quattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban Food Festival, evento già apprezzato negli anni scorsi a Firenze. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Fumetti e Dintorni con il patrocinio del Comune di Empoli, si svolgerà nel porticato esterno del Centro Commerciale Empoli, in via Raffaello Sanzio, con orario continuato dalle 9 alle 22.30. Sarà un vero e proprio villaggio del divertimento, pensato per tutte le età. UFF-Urban Food Festival non è infatti soltanto street food, ma un’esperienza completa che unisce in un unico spazio diverse forme di intrattenimento. Accanto a una proposta gastronomica internazionale, con specialità provenienti da Albania, Romania, Colombia ed Emilia-Romagna, oltre a dolci siciliani, arancini e tradizione napoletana, sarà possibile gustare birra artigianale e lasciarsi coinvolgere da un’atmosfera dinamica e conviviale, tra musica, shopping, eventi e molto altro ancora.

Grande spazio sarà dedicato ai mercatini, con una doppia anima: da un lato il vintage, con abiti sartoriali, borse firmate, jeans originali, giubbotti e accessori d’epoca; dall’altro la cultura pop, con fumetti, manga, carte Pokémon, dischi, action figure e oggetti da collezione. Un mix pensato per appassionati e curiosi di tutte le generazioni.

Il programma dell’evento prevede musica, esibizioni di scuole di ballo e spettacoli. Non mancheranno le attività dedicate ai più piccoli, tra cui il teatrino dei burattini e il truccabimbi, presente nel fine settimana. Tra gli appuntamenti più attesi, domenica alle 11 lo spettacolo di Giulivo Clown.

Sabato 9 è previsto il raduno dei Vespa Club provenienti da Empoli, Firenze, Ponte a Cappiano e Montemurlo, accompagnato da un contest dedicato al miglior outfit vintage. Ai partecipanti, invitati a presentarsi in abiti a tema, saranno assegnati numerosi premi, tra cui una travel card del valore di 150 euro offerta da Gattinoni Travel, oltre ad altri riconoscimenti, come gli abbonamenti alla palestra Universo, buoni viaggio, carte Pokémon, dischi e fumetti. Sempre sabato, alle ore 12, è previsto anche l’arrivo delle Harley Davidson, che torneranno a sfilare nella giornata di domenica 10.

Il palco ospiterà scuole di ballo e gruppi artistici provenienti anche da Firenze, a testimonianza di un evento che affonda le radici in un’esperienza consolidata negli anni. Domenica prevista infine la partecipazione di vecchi amici di UFF: gli Alfieri e Musici della Valmarina di Calenzano, che si esibiranno sia a mezzogiorno che alle 15.

Fonte: Ufficio Stampa

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