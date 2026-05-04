“Eureka! Funziona!”, proclamati i vincitori della sfida fiorentina per piccoli inventori

Sono stati gli studenti di cinque scuole dell’area metropolitana fiorentina i protagonisti della sfida 2026 di Eureka! Funziona! l’iniziativa promossa da Federmeccanica e organizzata sul territorio da Confindustria Toscana Centro e Costa.

Ad aggiudicarsi la palma della vittoria della selezione di Firenze sono stati per le scuole primarie, i piccoli studenti della classe 4°C della scuola primaria Margherita Hack dell’I.C. Baccio da Montelupo (di Montelupo Fiorentino) con il gioco “La Mummia Curiosona”.

Per le scuole secondarie, invece, ad aggiudicarsi la palma della vittoria è stata la classe 2°B delle Scuole Pie Fiorentine (di Firenze), con il gioco “Indovina il colore del pesce”.

È stato un compito difficile quello della giuria, perché i lavori realizzati dai ragazzi erano tutti meritevoli di essere premiati. Per le scuole primarie, il secondo classificato è il gioco “Mini Flipper” della classe 3°A della scuola Carducci dell’I.C. Compagni Carducci (Firenze), mentre il terzo è il gioco “Nave” della classe 4°D della scuola primaria Margherita Hack dell’I.C. Baccio da Montelupo Fiorentino (Montelupo Fiorentino).

Per le scuole secondarie invece, il secondo classificato è il gioco “Canestrobot” della classe 1°A dell’I.C. Piero della Francesca (Firenze), mentre il terzo è il gioco “Palle Spaziali” della classe 2°A Scuole Pie Fiorentine (Firenze).

I giovani inventori erano chiamati a ideare, progettare e costruire un giocattolo mobile utilizzando un kit di materiali essenziali, come legno, palline di polistirolo, palloncini, elastici. A fare la differenza è stata curiosità, creatività e spirito d’invenzione. Il tema di questa edizione era la “Pneumatica”, che la realizzazione del gioco ha permesso loro di affrontare in modo concreto e sperimentale.

Gli studenti, infatti, organizzati in piccoli gruppi, dovevano realizzare il giocattolo mobile utilizzando i materiali forniti, mettendo alla prova capacità di osservazione, problem solving e lavoro di squadra. Un percorso che ha permesso loro di apprendere e sviluppare competenze trasversali fondamentali nonostante la giovane età.

Per la prima volta, Eureka! Funziona! ha visto partecipare nell’area della metropolitana fiorentina, oltre alle scuole primarie, anche le scuole secondarie di primo grado.

A prendere parte alla sfida, infatti, sono state quattro classi di due scuole primarie di Firenze: I.C. “Don Milani” di Firenze; I.C. Compagni Carducci – scuola primaria Carducci; insieme tre classi della scuola primaria di Montelupo Fiorentino, I.C. Baccio da Montelupo Fiorentino – scuola primaria Margherita Hack. E tre classi di due scuole secondarie di primo grado di Firenze che sono: I.C. Piero della Francesca (scuola secondaria di primo grado Piero della Francesca); Scuola secondaria di primo grado Scuole Pie Fiorentine.

I tre gruppi vincitori sono stati premiati con una coppa; ma il riconoscimento dell’impegno e della creatività è andata a tutti i partecipanti. Gli studenti hanno ricevuto, infatti, alcuni premi fra cui i biglietti per la visita guidata alla mostra “Salvatore Ferragamo 1898-1960”, messi a disposizione dall’omonimo museo.

La premiazione si è conclusa con una golosa merenda a base di cioccolato e gelati, rispettivamente offerti da Fabbriche Toscane e Sammontana.

Con Eureka! Funziona! Confindustria Toscana Centro e Costa conferma il proprio ruolo attivo nella promozione di iniziative che avvicinano scuola e impresa, valorizzando il legame tra formazione, innovazione e sviluppo del territorio

Fonte: CONFINDUSTRIA TOSCANA CENTRO E COSTA