Festa della Ranocchia Circolo Arci Marcignana, cambia la viabilità

Comincia la stagione delle manifestazioni sportive su strada. Tutto pronto per la “17^ Festa della Ranocchia Circolo Arci Marcignana”, a Empoli, corsa ciclistica in circuito categoria giovanissimi (7-12 anni), organizzata dalla società sportiva Velo Club (scuola ciclismo Empoli) che si svolgerà in località Marcignana e interesserà alcune strade del territorio. Per questa ragione saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei al transito veicolare cittadino e alla sosta.

PERCORSO DI GARA - Via Turati, via della Nave, via Saettino, via Anna Frank, via Turati: la manifestazione si svolgerà con varie batterie (almeno 6) divise per fasce di età con partenza della prima batteria alle 15.30 circa e conclusione della manifestazione alle 18.30.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 177 del 30 aprile 2026, sabato 9 maggio 2026 in via Turati, nel tratto compreso tra via Anna Frank e via Della Nave, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 11 alle 19; via della Nave, tratto compreso tra via Turati e via Saettino, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 13.30 alle 19; in via Saettino, nel tratto compreso tra via della Nave e via Anna Frank, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 13.30 alle 19.

I provvedimenti proseguono in via Anna Frank, nel tratto compreso tra via Saettino e via Turati, con il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19 e il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 13.30 alle 19.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa