Fuori di Maggio: al via a Pisa il nuovo programma dedicato ai giovani tra cultura, musica e sport

“Fuori di Maggio” è il nuovo progetto promosso dal Comune di Pisa con l’obiettivo di coinvolgere i giovani al centro della vita cittadina attraverso un programma di eventi dedicati alla cultura, alla musica e allo sport. L’iniziativa, sviluppata nell’ambito delle politiche giovanili dell’amministrazione comunale, è realizzata con il supporto operativo di Pisamo e con la collaborazione di realtà attive sul territorio, tra cui Itstime, Mag APS Stage, Lume Associazione e Borderline.

Il programma prevede due appuntamenti in spazi simbolici della città, scelti per favorire la partecipazione degli spazi pubblici da parte delle nuove generazioni. Il primo evento si svolgerà venerdì 22 maggio in Piazza XX Settembre alle ore 21.00 con “Indie Timeless”, mentre il secondo è in programma sabato 30 maggio al Giardino Scotto alle ore 17.00 con “Union”.

«“Fuori di Maggio” – dichiara Frida Scarpa, assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Pisa – rappresenta un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione nel mettere i giovani al centro delle politiche cittadine, anche attraverso la musica e momenti di aggregazione sana. Eventi come questi non sono solo occasioni di intrattenimento, ma strumenti importanti per promuovere valori fondamentali come il rispetto, la condivisione e il senso di comunità. L’iniziativa rappresenta un primo passo verso la definizione di un calendario stabile di appuntamenti dedicati ai giovani, con l’obiettivo di consolidare nel tempo un’offerta capace di rispondere alle esigenze del territorio e di contribuire alla valorizzazione dell’identità urbana di Pisa. Il percorso che stiamo costruendo non si esaurisce qui: continueremo a investire su iniziative capaci di offrire opportunità e spazi di espressione, perché i giovani sono il presente e soprattutto il futuro della nostra città».

Il progetto nasce con la finalità di valorizzare luoghi urbani di particolare rilevanza, incentivandone la fruizione da parte dei giovani e promuovendo occasioni di aggregazione attraverso proposte culturali e ricreative. “Fuori di Maggio” si inserisce in un percorso più ampio volto a rafforzare la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita cittadina e a costruire spazi condivisi, accessibili e inclusivi

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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