Furto alla ditta Mazzantini Sauro di Empoli: rubati quintali di rame

Un furto è avvenuto a Empoli, tra il 29 e il 30 aprile. I ladri sono entrati nell'azienda Mazzantini Sauro: sono stati rubati molti quintali di rame e sono stati fatti alcuni danni di minore entità allo stabile, che si trova in via Vico.

La ditta si occupa di automazione macchine industriali e realizzazione di quadri elettrici, è famosa in città e non solo anche per aver fatto i quadri per il nuovo ponte Morandi a Genova. Non è ancora chiara la dinamica del furto, pare comunque che per qualche ora i ladri abbiano agito indisturbati, probabilmente perché esperti e capaci nel disattivare l'allarme.

Nonostante l'arrivo della vigilanza, nessuno si sarebbe accorto di niente. Poi, alle 4 del mattino, dopo che verosimilmente i ladri erano nella ditta da qualche ora, un vicino è entrato al lavoro in quell'area e ha chiamato i carabinieri, giunti prontamente sul posto. I ladri, però, sarebbero riusciti a fuggire e a far perdere le proprie tracce.

"Ci hanno rubato diversi quintali di rame. Hanno buttato un po' all'aria nello stabile, hanno danneggiato qualche maniglia, addirittura anche la macchinetta dell'acqua, si vede avevano sete" dice il titolare Sauro Mazzantini, non nascondendo un po' di amara ironia.

I malviventi avrebbero utilizzato almeno un mezzo precedentemente rubato. Poi sarebbero fuggiti. Ancora Mazzantini: "Sono state rubate barre di due metri di rame liscio, è difficile ritrovarle". Si sospetta che possano essere poi rivendute nel mercato nero in altre parti d'Italia.

Per Mazzantini però è già tempo di pensare al futuro, nonostante il dispiacere: "C'è amarezza e dispiace ancora, ma ora ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo avanti, ho già riordinato il materiale".

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