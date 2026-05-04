GD Firenze, Mirko Brogi nuovo segretario metropolitano

Con un momento di confronto politico che ha coinvolto ragazze e ragazzi provenienti da tutta la Città Metropolitana, i Giovani Democratici di Firenze hanno eletto il loro nuovo segretario: è Mirko Brogi, ventiseienne di Campi Bisenzio già vicesegretario del PD campigiano e membro della segreteria regionale dei GD Toscana. Brogi ha costruito il proprio percorso politico tra attivismo giovanile, rappresentanza studentesca e impegno sul territorio, nel 2024 si è candidato al consiglio comunale di Campi Bisenzio, risultando tra i candidati più votati della città.

“Viviamo in una società che ci abitua all’idea che non esistano alternative” ha dichiarato Mirko Brogi nel suo intervento in occasione del congresso metropolitano. “Ai giovani viene continuamente chiesto di adattarsi: alla precarietà, all’insicurezza, alla competizione permanente. Noi invece vogliamo tornare a immaginare il futuro e costruire una politica che abbia il coraggio di mettere in discussione il sistema economico e sociale in cui viviamo.”

Nel corso del dibattito è emersa la necessità di ricostruire spazi collettivi per una generazione che troppo spesso si sente esclusa dai processi decisionali. “Il malessere che attraversa tanti ragazzi e ragazze non può essere letto soltanto come un problema individuale”, ha proseguito Brogi. “Esiste una crisi più profonda, fatta di solitudine, assenza di prospettive e perdita di speranza. Per questo crediamo che la politica debba tornare a essere uno spazio capace di produrre immaginazione, comunità e futuro.”

La mozione congressuale ha inoltre posto al centro il tema dell’organizzazione politica e del radicamento territoriale, rilanciando l’idea di una federazione metropolitana più coordinata, autonoma e aperta al dialogo: “Un’organizzazione che torni nei quartieri, nelle scuole, nelle università e nei luoghi del disagio sociale. I Giovani Democratici non devono essere uno spazio chiuso o autoreferenziale, ma il luogo in cui una generazione prende parola e prova a cambiare il mondo che ha ereditato.”

Tra i temi affrontati anche la necessità di un nuovo paradigma politico ed economico, fondato su redistribuzione, giustizia sociale, sostenibilità ecologica e diritto alla dignità. “La nostra generazione non vuole più essere spettatrice: vuole essere protagonista del cambiamento” ha concluso Brogi.

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