Il Gialloblu Castelfiorentino si prende il primo atto della sfida salvezza contro Sinalunga

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Giovedì 7 maggio alle 21:15 secondo atto sul parquet di Sinalunga per provare a chiudere la serie senza passare dalla bella

Nella corsa verso la salvezza non poteva esserci esordio migliore per il Gialloblu Castelfiorentino, che grazie ad una prestazione compatta e corale si prende gara-1 del primo turno playout ai danni di Sinalunga: 81-44 il finale al PalaBetti. Gara praticamente sempre amministrata dai ragazzi di Alessio Pucci che, proprio come richiesto dal coach alla vigilia, hanno portato la sfida sui binari a loro più congeniali: velocità, agonismo, intensità. Ne è emersa una sfida a senso unico tranne i primissimi scambi, frutto di una difesa solida che ha innescato buone giocate in fase offensiva.

Infatti, se è vero che nelle prime battute gli ospiti sono sembrati più pimpanti, è vero altrettanto che dopo l’incertezza iniziale i gialloblu hanno cambiato passo mettendo ben presto la testa avanti e toccando la doppia cifra di vantaggio già alla prima sirena (26-14). Nel secondo quarto la reazione senese ha permesso di tenere la sfida aperta fino all’intervallo lungo (39-32), ma al rientro dagli spogliatoi la verve castellana ha fatto la differenza. I gialloblu hanno letteralmente blindato l’area piazzando un parziale di 29-4 che li ha fatti volare oltre le trenta lunghezze di vantaggio: 68-36 alla terza sirena. Una divario tale che l’ultimo quarto è servito soltanto alla passerella finale, quella davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Ma adesso la testa è già a gara-2: giovedì 7 maggio alle 21:15 secondo atto sul parquet di Sinalunga per provare a chiudere la serie senza passare dalla bella.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – POL. ASINALONGA 81-44

Tabellino: Cetti 9, Filippini 4, Damiani 13, Fabrizzi 15, Vallerani 6, Niccolini 19, Ciulli 5, Bartolini 5, Caggiano 3, Bernardoni 2, Leti, Ciampolini. All. Pucci. Ass. Cicilano.

Parziali: 26-14, 39-32 (13-18), 68-36 (29-4), 81-44 (13-8)

Arbitri: Barone di Ponsacco, Cabizza di Pisa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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