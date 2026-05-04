Il Gialloblu Castelfiorentino si prende il primo atto della sfida salvezza contro Sinalunga

Nella corsa verso la salvezza non poteva esserci esordio migliore per il Gialloblu Castelfiorentino, che grazie ad una prestazione compatta e corale si prende gara-1 del primo turno playout ai danni di Sinalunga: 81-44 il finale al PalaBetti. Gara praticamente sempre amministrata dai ragazzi di Alessio Pucci che, proprio come richiesto dal coach alla vigilia, hanno portato la sfida sui binari a loro più congeniali: velocità, agonismo, intensità. Ne è emersa una sfida a senso unico tranne i primissimi scambi, frutto di una difesa solida che ha innescato buone giocate in fase offensiva.

Infatti, se è vero che nelle prime battute gli ospiti sono sembrati più pimpanti, è vero altrettanto che dopo l’incertezza iniziale i gialloblu hanno cambiato passo mettendo ben presto la testa avanti e toccando la doppia cifra di vantaggio già alla prima sirena (26-14). Nel secondo quarto la reazione senese ha permesso di tenere la sfida aperta fino all’intervallo lungo (39-32), ma al rientro dagli spogliatoi la verve castellana ha fatto la differenza. I gialloblu hanno letteralmente blindato l’area piazzando un parziale di 29-4 che li ha fatti volare oltre le trenta lunghezze di vantaggio: 68-36 alla terza sirena. Una divario tale che l’ultimo quarto è servito soltanto alla passerella finale, quella davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Ma adesso la testa è già a gara-2: giovedì 7 maggio alle 21:15 secondo atto sul parquet di Sinalunga per provare a chiudere la serie senza passare dalla bella.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – POL. ASINALONGA 81-44

Tabellino: Cetti 9, Filippini 4, Damiani 13, Fabrizzi 15, Vallerani 6, Niccolini 19, Ciulli 5, Bartolini 5, Caggiano 3, Bernardoni 2, Leti, Ciampolini. All. Pucci. Ass. Cicilano.

Parziali: 26-14, 39-32 (13-18), 68-36 (29-4), 81-44 (13-8)

Arbitri: Barone di Ponsacco, Cabizza di Pisa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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