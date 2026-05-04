Livorno, Oriano Del Seppia compie 101 anni: gli auguri della città

Attualità Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile
Oriano Del Seppia

Ha festeggiato 101 anni il signor Oriano Del Seppia, nato il 2 maggio del 1926 a Lari e residente a Livorno dagli anni ‘50. Insieme a lui la moglie Lilia, di tre anni più giovane.
Da giovane Oriano è stato frigorista, occupandosi della refrigerazione dei container in porto.
Fino a qualche anno fa è stato un appassionato cicloamatore, percorrendo in lungo e in largo le campagne dove ha trascorso la giovinezza. Le sue bici da corsa adesso sono conservate in casa come cimeli, mentre l’auto, che Oriano ha guidato fino a pochi mesi fa e con la quale ha ottenuto dall’Automobile Club il riconoscimento di “Accademico della Guida”, è stata recentemente rottamata perché troppo vecchia.
Oriano comunque si mantiene attivo coltivando il piccolo orto annesso alla sua abitazione.
Ha festeggiato questo importante compleanno con gli amici e con la sua numerosa famiglia, che comprende anche due nipoti e due bisnipoti già grandicelle, Isabel di 16 anni e Carolina di 14.
Il sindaco Luca Salvetti ha inviato a nonno Oriano una scatola di cioccolatini, con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
27 Aprile 2026

FiPiLi, riaperto al transito veicolare il Ponte dei Navicelli

Come annunciato, sotto la regia della Città Metropolitana di Firenze vengono portati a conclusione nella giornata di lunedì 27 aprile gli ultimi lavori di rifinitura al Ponte mobile dei Navicelli, [...]

Livorno
Attualità
25 Aprile 2026

A Livorno la nave Solidaire: a bordo 75 migranti soccorsi nel Mediterraneo

È attraccata nel porto di Livorno la nave umanitaria Solidaire con a bordo 75 migranti soccorsi nel Mediterraneo, tra cui 70 adulti e cinque minori stranieri non accompagnati. I migranti, [...]

Firenze
Attualità
21 Aprile 2026

25 aprile in Toscana: le iniziative per l'81° anniversario della Liberazione dell'Italia

La Toscana si prepara a celebrare l'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo: sabato 25 aprile in programma momenti di ricordo, riflessione e iniziative in tutta la regione. 25 aprile [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

torna a inizio pagina