L'Università di Firenze inaugura nuovi spazi per il Polo di Prato

L’Università di Firenze inaugura due nuove aule, ospitate nell’ex Lanificio Mazzini, a Prato. Gli spazi, accolti nella struttura in via Bologna, si trovano a poche centinaia di metri da piazza dell’Università, sede della Fondazione PIN – Polo di Prato dell’Università di Firenze.

L’inaugurazione avverrà martedì 5 maggio (ore 11 – via Bologna, 69) alla presenza della rettrice Alessandra Petrucci, della presidente della Fondazione PIN Daniela Toccafondi e del direttore generale dell’Ateneo Marco Degli Esposti.

Le due aule, rispettivamente di 60 e 84 posti, saranno destinate ai corsi di laurea che si svolgono a Prato. Situate una al piano terra e l’altra al primo piano dell’edificio, hanno iniziato a ospitare lezioni già dallo scorso 20 aprile. Sono dotate di sistemi multimediali moderni e progettate per attività didattiche sia in presenza che a distanza.

“L’Università di Firenze – dichiara la rettrice Alessandra Petrucci – rafforza il suo legame con un territorio di grande importanza per l’Ateneo. Lo testimonia l’investimento sugli spazi per garantire un’offerta didattica di qualità, orientata al mercato del lavoro e incardinata su un polo universitario che offre un contributo significativo anche sui versanti della ricerca e del trasferimento tecnologico”.

“L’apertura di queste nuove aule – aggiunge la presidente della Fondazione PIN, Daniela Toccafondi – è un passaggio importante per la crescita del Polo di Prato. Grazie al sostegno e alla fiducia dell'Università di Firenze, è stato possibile recuperare luoghi storici della città, a pochi passi dalla sede centrale, per accogliere al meglio gli studenti e rispondere con servizi moderni alle esigenze di un polo universitario sempre più dinamico”.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa