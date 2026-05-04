L'Università di Pisa lancia tre corsi online gratuiti su privacy, equità e trasparenza dell'AI

Comprendere l'intelligenza artificiale non è più una competenza riservata a chi lavora nel settore tecnologico: è una skill trasversale, sempre più richiesta a chi è già nel mondo del lavoro e vuole aggiornare le proprie competenze e a chi si sta formando per entrarci. Per rispondere a questa esigenza, l'Università di Pisa mette a disposizione tre nuovi corsi online gratuiti dedicati all'AI responsabile, accessibili a tutti sulla piattaforma nazionale Edvance e fruibili singolarmente o come percorso integrato all'interno della serie "Intelligenza Artificiale Responsabile".

I tre corsi affrontano altrettanti pilastri dell'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. "Privacy in big data e AI", tenuto dalla professoressa Anna Monreale, Associata di Informatica, affronta il tema della protezione dei dati nell'era digitale, esplorando le sfide che emergono quando grandi quantità di informazioni vengono elaborate da sistemi intelligenti. "Fairness in AI", curato dal professor Salvatore Ruggieri, Ordinario di Informatica, insegna a individuare, misurare e prevenire i diversi tipi di bias nei dati e nei modelli di intelligenza artificiale, mostrando quanto la progettazione responsabile dell'AI sia indispensabile in settori ad alto impatto sociale. Infine, il corso "Explainable Artificial Intelligence", tenuto dal professor Riccardo Guidotti, Associato di Informatica, guida verso un'intelligenza artificiale comprensibile e affidabile, fornendo gli strumenti per interpretare e spiegare le decisioni prese dai modelli opachi.

Tutti e tre i docenti afferiscono al Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa e sono accomunati da percorsi di ricerca di rilievo internazionale sui temi cardine dell'AI responsabile, con pubblicazioni nelle più autorevoli sedi scientifiche del settore e la partecipazione a progetti di ricerca europei e nazionali dedicati a un uso responsabile dell'intelligenza artificiale.

«Con questa serie vogliamo offrire a tutti un insieme di strumenti per comprendere cosa accade quando un sistema di intelligenza artificiale analizza dati e prende decisioni che ci riguardano», spiega il professor Gian-Luigi Ferrari, referente per l’Università di Pisa della produzione dei MOOC in Edvance «protezione dei dati, equità e trasparenza non sono temi riservati agli specialisti: riguardano il modo in cui i sistemi di intelligenza artificiale operano, apprendono e producono effetti concreti nella società. Per questo è fondamentale sviluppare una maggiore consapevolezza: capire come funzionano questi sistemi, quali dati utilizzano e quali limiti presentano è il primo passo per esercitare un controllo informato e responsabile. Si tratta quindi di competenze di cittadinanza digitale essenziali per orientarsi in un mondo in cui l’intelligenza artificiale, attraverso i suoi meccanismi algoritmici, è già parte della vita quotidiana. Con Edvance le rendiamo accessibili a chiunque, gratuitamente e con la qualità della formazione universitaria».

In questa prospettiva, la serie sarà arricchita nelle prossime settimane con nuovi corsi dedicati in particolare all’intelligenza artificiale generativa, offrendo ulteriori strumenti per comprenderne potenzialità, applicazioni e implicazioni.

I link diretti ai corsi

- Fairness in AI https://www.edvance.it/edvance/app/courseDetails/596

- Privacy in big data e AI https://www.edvance.it/edvance/app/courseDetails/597

- Explainable Artificial Intelligence https://www.edvance.it/edvance/app/courseDetails/595

Cos'è Edvance

I corsi, anche detti MOOC (Massive Online Open Course), sono accessibili sulla piattaforma www.edvance.it tramite SPID o credenziali federate EduGain per gli studenti universitari. Al completamento del percorso viene rilasciato un attestato digitale open badge caricabile su LinkedIn o da inserire nel Curriculum. Edvance è una rete coordinata dal Politecnico di Milano, finanziata dal MUR nell'ambito del PNRR, che riunisce 17 università italiane e offre oltre 200 corsi online gratuiti su temi strategici per l'innovazione.