Maltempo in Toscana, allerta arancione sul Monte Faeta dopo l’incendio

Il provvedimento riguarda in particolare le zone rese più vulnerabili dal passaggio del fuoco, dove aumenta il rischio di frane e dissesti
Scatta l’allerta arancione per rischio idrogeologico in Toscana nelle aree del Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, recentemente interessate da un vasto incendio. La decisione è stata adottata dalla sala operativa della protezione civile regionale in vista dei temporali previsti per martedì 5 maggio.
Il provvedimento riguarda in particolare le zone rese più vulnerabili dal passaggio del fuoco, dove aumenta il rischio di frane e dissesti. Come sottolineato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, "in considerazione della situazione di contingente fragilità del territorio, risulta più elevato il rischio di dissesti di versante nella giornata di domani martedì 5 maggio".
Parallelamente, è stata diramata un’allerta gialla per temporali forti su gran parte della Toscana centro-settentrionale, valida dalle ore 7 fino alla mezzanotte. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati massimi stimati tra 100 e 120 millimetri, localmente superiori sulle aree settentrionali.
La combinazione tra suoli già compromessi dall’incendio e piogge intense rende particolarmente delicata la situazione, con le autorità che invitano alla massima prudenza nelle zone interessate
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