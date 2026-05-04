Maltempo Toscana: allerta arancione sul Monte Faeta dopo l’incendio

Scatta l’allerta arancione per rischio idrogeologico in Toscana nelle aree del Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, recentemente interessate da un vasto incendio. La decisione è stata adottata dalla sala operativa della protezione civile regionale in vista dei temporali previsti per martedì 5 maggio.

Maltempo Toscana, codice arancione e giallo

Il provvedimento del codice arancione, per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, valido dalle 7 alla mezzanotte di domani, riguarda le aree che includono i territori colpiti dal recente incendio, zone rese più vulnerabili dal passaggio del fuoco, con l'aumento di rischio frane e dissesti in vista delle piogge intense come quelle previste: come sottolineato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, "in considerazione della situazione di contingente fragilità del territorio, risulta più elevato il rischio di dissesti di versante nella giornata di domani martedì 5 maggio".

Parallelamente, è stata diramata un’allerta gialla per temporali forti su gran parte della Toscana centro-settentrionale per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, sempre valida dalle ore 7 di domani fino alla mezzanotte. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati massimi stimati tra 100 e 120 millimetri, localmente superiori sulle aree settentrionali. Deboli piogge previste a partire dalla costa dalla serata di oggi, con peggioramento più consistente domani con piogge e temporali che interesseranno gran parte della regione.

La combinazione tra suoli già compromessi dall’incendio e piogge intense rende particolarmente delicata la situazione, con le autorità che invitano alla massima prudenza nelle zone interessate. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Allerta nella Città Metropolitana

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze per martedì 5 maggio segnala allerta meteo con rischio di temporali forti e idrogeologico in tutti i comuni del territorio metropolitano. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

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