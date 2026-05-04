"Modelli educativi e identità di genere", l'incontro di Fidapa San Miniato al Conservatorio Santa Chiara

"Un pomeriggio tra storia, arte e riflessione contemporanea". Così la presidente di FIDAPA BPW Italy di San Miniato Lucia Alessi annuncia l’incontro

"Modelli educativi e identità di genere: continuità e discontinuità dall’esperienza di Santa Chiara all’età contemporanea" in programma venerdì 8 maggio, alle 17.30, nella Sala Conferenze del Conservatorio di Santa Chiara.

All'evento interverrà il prof. Maurizio Parente dell'Università di Pisa il quale, come spiegato da FIDAPA BPW Italy di San Miniato, specifica nella sua relazione che il suo contributo proporrà un’analisi delle trasformazioni dei modelli educativi femminili e del loro rapporto con la costruzione delle identità di genere, a partire dall’esperienza del Monastero di Santa Chiara in San Miniato fino al contesto contemporaneo. Attraverso una prospettiva storico-critica, l’intervento evidenzierà come l’educazione monastica abbia a lungo rappresentato un dispositivo di trasmissione di norme sociali e ruoli di genere fondati su disciplina, religiosità e separatezza. In contrasto e in continuità con tale modello, le pratiche educative contemporanee si configurano come spazi di negoziazione identitaria, orientati all’inclusione, alla valorizzazione delle differenze e alla decostruzione degli stereotipi. L’analisi intenderà mettere in luce le permanenze e le fratture che attraversano i processi educativi, sottolineando il ruolo centrale dell’educazione nella ridefinizione delle soggettività femminili e delle dinamiche di genere nel lungo periodo.

A seguire, ore 18.30, visita guidata alle opere d’arte dell’ex monastero con la storica dell’arte Mara Roani. Conclusione conviviale con apericena su prenotazione.

"Un’occasione per approfondire temi attuali attraverso il dialogo tra passato e presente".