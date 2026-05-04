Muore 24enne dopo il parto, indagati 12 sanitari

Per la morte della giovane di 24 anni a poche ore dal parto, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sono dodici i sanitari indagati nell'inchiesta tra cui sei ginecologi, un'ostetrica, un chirurgo e quattro anestesisti: da quanto emerso l'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in vista dell'autopsia, in programma domani all'istituto di medicina legale, dopo il conferimento dell'incarico ai medici legali. La giovane è deceduta poche ore dopo aver partorito all'ospedale Torregalli di Firenze. A presentare la denuncia è stato il compagno della vittima.

Secondo quanto ricostruito la ragazza era entrata in sala parto giovedì 30 aprile. Subito dopo la nascita del bambino, che sta bene, avrebbe accusato una prima emorragia che sarebbe stata trattata in sala operatoria. Successivamente era stata trasferita nel reparto di ginecologia, dove in serata si sarebbe verificato un nuovo grave episodio emorragico. Scattata la procedura di emergenza, con trasfusioni e tentativi di contenere la perdita di sangue, nel corso delle operazioni la paziente avrebbe subito anche arresti cardiorespiratori dai quali è stata rianimata, ma le condizioni sarebbero rimaste critiche fino al decesso, avvenuto il giorno seguente, venerdì 1° maggio. L’Asl Toscana Centro ha segnalato l’accaduto come evento sentinella, avviando una revisione interna per verificare se siano state rispettate tutte le procedure cliniche e organizzative previste. Dall'azienda comunicata inoltre "piena collaborazione con la procura".

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