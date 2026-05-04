Museo d'Arte Sacra a San Miniato partecipa alle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico 2026

Tornano dall' 8 al 17 maggio 2026 tornano le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, l'iniziativa nazionale dedicata alla promozione e alla conoscenza dei beni culturali della Chiesa cattolica.

Il tema dell'edizione 2026, Risonanze di santità, invita a riscoprire il patrimonio ecclesiastico come spazio vivo di fede e memoria: un patrimonio che racconta storie di devozione, custodisce reliquie, tramanda testimonianze di santità e continua a parlare alle comunità di oggi. L'iniziativa è promossa dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana insieme a AMEI - Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, AAE - Associazione Archivistica Ecclesiastica e ABEI - Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani. La C.E.I. invita musei, archivi e biblioteche a partecipare attraverso aperture straordinarie, visite guidate, convegni, mostre, ecc. Il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato proporrà, all’interno del consueto orario di apertura, un ingresso nelle proprie sale con biglietto ordinario comprensivo di visita guidata. Appuntamento sabato 9 Maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00 in Piazza Duomo 1 a San Miniato (Pi).

Fonte: Ufficio stampa