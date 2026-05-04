Barbareschi del Palio di Fucecchio: "Donazione al cavallo vincitore, per merito e sostegno al suo futuro"

"Nel cuore della tradizione toscana, il Palio di Fucecchio rappresenta uno degli eventi più sentiti e partecipati dalla comunità. Non è soltanto una corsa, ma un intreccio di storia, passione e identità che unisce contrade, cittadini e protagonisti del mondo equestre". Così in una nota il gruppo dei barbareschi delle dodici contrade del Palio di Fucecchio (in programma il 24 maggio), che prosegue: "In questo contesto, i barbareschi delle contrade svolgono un ruolo fondamentale: sono custodi attenti e appassionati dei cavalli, figure esperte che accompagnano gli animali lungo tutto il percorso di preparazione e gara. Proprio da loro nasce un’iniziativa dal forte valore simbolico e umano: promuovere una donazione destinata al cavallo vincitore del Palio. L’obiettivo è duplice. Da un lato, riconoscere il merito dell’animale, vero protagonista della vittoria, che con forza, eleganza e coraggio porta al trionfo i colori della propria contrada. Dall’altro, sostenere concretamente il benessere del cavallo anche dopo la competizione, contribuendo al suo mantenimento e al suo futuro. Questa iniziativa vuole sensibilizzare il pubblico e gli appassionati sull’importanza del rispetto e della tutela degli animali, valorizzando il legame profondo che unisce uomo e cavallo. Donare significa partecipare attivamente a una tradizione che evolve, mantenendo vive le radici ma guardando con responsabilità al presente. Sostenere il cavallo vincitore del Palio di Fucecchio - si conclude la nota - non è solo un gesto di generosità: è un atto d’amore verso uno dei simboli più autentici della nostra cultura".